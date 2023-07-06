В центре Екатеринбурга перекроют дорогу на три месяца. Карта

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Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского. Екатеринбург, светофор, дорожные работы, объезд
В центре Екатеринбурга перекроют движение транспорта по улице Энгельса Фото:

В Екатеринбурге с 23 июля по 15 октября закроют движение для транспорта по улице Энгельса. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«Из-за работ по модернизации магистральных тепловых сетей дорожники перекроют движение транспорта по улице Энгельса на участке от Белинского до Красноармейской. Дорожные работы пройдут с 23 июля по 15 октября 2023 года», — следует из информации опубликованной на сайте мэрии Екатеринбурга.

Движение автомобилей будет направлено по улицам Малышева, Карла Маркса и Куйбышева. На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе закроют движение трамваев по улице Волгоградской — от остановки «Волгоградская» до Западного трамвайного депо. Это связано со строительством трамвайной линии в Академический район.

В Екатеринбурге перекроют движение по улице Энгельса
В Екатеринбурге перекроют движение по улице Энгельса

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В Екатеринбурге с 23 июля по 15 октября закроют движение для транспорта по улице Энгельса. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Из-за работ по модернизации магистральных тепловых сетей дорожники перекроют движение транспорта по улице Энгельса на участке от Белинского до Красноармейской. Дорожные работы пройдут с 23 июля по 15 октября 2023 года», — следует из информации опубликованной на сайте мэрии Екатеринбурга. Движение автомобилей будет направлено по улицам Малышева, Карла Маркса и Куйбышева. На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки. Ранее URA.RU сообщало, что в городе закроют движение трамваев по улице Волгоградской — от остановки «Волгоградская» до Западного трамвайного депо. Это связано со строительством трамвайной линии в Академический район.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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