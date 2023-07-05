05 июля 2023
04 июля 2023

В аэропорту Челябинска три раза меняли время вылета самолета в Новый Уренгой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, шасси, авиация, самолет
Вылет самолета переносили три раза Фото:

В аэропорту Челябинска три раза переносили время вылета самолета до Нового Уренгоя (ЯНАО). Как рассказала URA.RU пассажирка Марина, самолет задержали почти на три часа.

«У нас рейс авиакомпании Red Wings, вылететь из Челябинска должны были в 11:40, но время вылета переносили три раза. Последний раз перенесли на 14:15. А первый раз о задержке написали в 6 утра», — уточнила собеседница агентства.

В справочной службе международного аэропорта Баландино агентству сообщили, что задержка произошла по причине позднего прибытия самолета. Там заверили, что рейс отправят в 14:15.

Ранее сообщалось, что авиакомпания отменила самолет из Минеральных Вод в Новый Уренгой. Причина отмены была не известна.

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В аэропорту Челябинска три раза переносили время вылета самолета до Нового Уренгоя (ЯНАО). Как рассказала URA.RU пассажирка Марина, самолет задержали почти на три часа. «У нас рейс авиакомпании Red Wings, вылететь из Челябинска должны были в 11:40, но время вылета переносили три раза. Последний раз перенесли на 14:15. А первый раз о задержке написали в 6 утра», — уточнила собеседница агентства. В справочной службе международного аэропорта Баландино агентству сообщили, что задержка произошла по причине позднего прибытия самолета. Там заверили, что рейс отправят в 14:15. Ранее сообщалось, что авиакомпания отменила самолет из Минеральных Вод в Новый Уренгой. Причина отмены была не известна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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