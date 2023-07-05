Вылет самолета переносили три раза Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В аэропорту Челябинска три раза переносили время вылета самолета до Нового Уренгоя (ЯНАО). Как рассказала URA.RU пассажирка Марина, самолет задержали почти на три часа.

«У нас рейс авиакомпании Red Wings, вылететь из Челябинска должны были в 11:40, но время вылета переносили три раза. Последний раз перенесли на 14:15. А первый раз о задержке написали в 6 утра», — уточнила собеседница агентства.

В справочной службе международного аэропорта Баландино агентству сообщили, что задержка произошла по причине позднего прибытия самолета. Там заверили, что рейс отправят в 14:15.

Ранее сообщалось, что авиакомпания отменила самолет из Минеральных Вод в Новый Уренгой. Причина отмены была не известна.