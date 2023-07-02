Авиакомпания отменила рейс, который следовал из Минеральных Вод в ЯНАО

Авиакомпания «ЯМАЛ» отменила рейс самолета, который направлялся из Минеральных Вод в Новый Уренгой (ЯНАО). Информация размещена на официальном сайте авиаперевозчика.
«Рейс YC 378 Минеральные Воды — Новый Уренгой. Самолет должен был вылететь в 08:00, а прилететь по плану в 14:40. Отменен», — написано на сайте.
Агентство направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика для уточнения информации. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что был отменен двойной рейс авиакомпании Utair из тюменского Рощино в ямальский Тарко-Сале. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. В справочной Рощино URA.RU пояснили, что в ямальском аэропорту размыло взлетно-посадочную полосу.
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