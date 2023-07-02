02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

Авиакомпания отменила рейс, который следовал из Минеральных Вод в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, самолет
Отменила рейс самолета авиакомпания «ЯМАЛ» Фото:

Авиакомпания «ЯМАЛ» отменила рейс самолета, который направлялся из Минеральных Вод в Новый Уренгой (ЯНАО). Информация размещена на официальном сайте авиаперевозчика.

«Рейс YC 378 Минеральные Воды — Новый Уренгой. Самолет должен был вылететь в 08:00, а прилететь по плану в 14:40. Отменен», — написано на сайте.

Агентство направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика для уточнения информации. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что был отменен двойной рейс авиакомпании Utair из тюменского Рощино в ямальский Тарко-Сале. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. В справочной Рощино URA.RU пояснили, что в ямальском аэропорту размыло взлетно-посадочную полосу.

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Авиакомпания «ЯМАЛ» отменила рейс самолета, который направлялся из Минеральных Вод в Новый Уренгой (ЯНАО). Информация размещена на официальном сайте авиаперевозчика. «Рейс YC 378 Минеральные Воды — Новый Уренгой. Самолет должен был вылететь в 08:00, а прилететь по плану в 14:40. Отменен», — написано на сайте. Агентство направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика для уточнения информации. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что был отменен двойной рейс авиакомпании Utair из тюменского Рощино в ямальский Тарко-Сале. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. В справочной Рощино URA.RU пояснили, что в ямальском аэропорту размыло взлетно-посадочную полосу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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