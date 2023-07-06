Ural Mash: в Екатеринбурге от менингита скончался сотрудник Ozon

Ural Mash: в Екатеринбурге скончался сотрудник Ozon Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге умер 21-летний сотрудник компании Ozon. Причиной смерти стал менингит, вспышку которого зафиксировали в распределительном центре компании. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«30 июня в хостеле, где проживали работники распределительного центра, Кириллу (сотруднику Ozon) стало плохо — температура поднялась до 39 градусов. Вызвали скорую, но врачи не успели его спасти», — сказано в сообщении, которое приводит telegram-канал Ural Mash. Из того же хостела госпитализировали еще четырех сотрудников с тем же заболеванием.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Роспотребнадзора, оттуда перенаправили в минздрав. В министерство направлен запрос, на момент публикации ответ получить не удалось. В самой компании Ozon не подтвердили гибель сотрудника.

Ранее стало известно, что в екатеринбургском распределительном центре Ozon зафиксирована вспышка менингита. Сотрудников компании начали вакцинировать. К происшествию подключились сотрудники Роспотребнадзора.