Суд выбрал меру пресечения главе детсада по делу о смерти Далера Бобиева. Фото, видео

Главе детсада запретили общаться со свидетелями и подозреваемыми по делу Далера Бобиева

06 июля 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Главу детского сада отпустили из-под стражи, избрав для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий Фото: Илья Московец, URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении заведующей детским садом, который посещал шестилетний Далер Бобиев. Женщину не стали отправлять под стражу, ей лишь запретили определенные действия. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Обвиняемой Гилевой… избрать меру пресечения в виде запрете определенных действий. Запретить на время предварительного расследования общение с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по данному уголовному делу, а также со свидетелями, за исключением проживающих с ней», — сказано в решении суда. Ранее URA.RU сообщало, что заведующей детским садом на Вторчермете, куда ходил 6-летний Далер Бобиев, предъявили обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Мальчик жил в семье опекунши Вероники Наумовой. 26 июня женщина заявила, что ребенок сбежал. Позднее выяснилось, что Далер умер еще в декабре 2022 года. Также выяснилось, что мальчик то и дело появлялся в обществе с синяками и ссадинами. Опекунша заявляла, что он сам себя калечил. Сейчас она находится в СИЗО до 26 августа. Подробнее об истории Далера Бобиева — в материалах URA.RU. Судья отказала в мере пресечения в виде заключения под стражу Фото: Илья Московец, URA.RU

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении заведующей детским садом, который посещал шестилетний Далер Бобиев. Женщину не стали отправлять под стражу, ей лишь запретили определенные действия. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Обвиняемой Гилевой… избрать меру пресечения в виде запрете определенных действий. Запретить на время предварительного расследования общение с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по данному уголовному делу, а также со свидетелями, за исключением проживающих с ней», — сказано в решении суда. Ранее URA.RU сообщало, что заведующей детским садом на Вторчермете, куда ходил 6-летний Далер Бобиев, предъявили обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Мальчик жил в семье опекунши Вероники Наумовой. 26 июня женщина заявила, что ребенок сбежал. Позднее выяснилось, что Далер умер еще в декабре 2022 года. Также выяснилось, что мальчик то и дело появлялся в обществе с синяками и ссадинами. Опекунша заявляла, что он сам себя калечил. Сейчас она находится в СИЗО до 26 августа. Подробнее об истории Далера Бобиева — в материалах URA.RU.