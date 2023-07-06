МИД РФ высылает 9 дипломатов Финляндии

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Клипарт. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Из Москвы были высланы несколько дипломатов Финляндии, сообщила Мария Захарова Фото:

МИД России выслал из страны девять дипломатов из Финляндии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«РФ объявила 9 сотрудников посольства Финляндии в Москве и Генконсульстве в Санкт-Петербурге persona non grata», — рассказала Захарова на брифинге. Трансляция доступна на официальном youtube-канале МИД России.

Ранее Захарова заявила, что послу Финляндии заявлен решительный протест. Все из-за антироссийской политики, подчеркнула она.

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МИД России выслал из страны девять дипломатов из Финляндии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. «РФ объявила 9 сотрудников посольства Финляндии в Москве и Генконсульстве в Санкт-Петербурге persona non grata», — рассказала Захарова на брифинге. Трансляция доступна на официальном youtube-канале МИД России. Ранее Захарова заявила, что послу Финляндии заявлен решительный протест. Все из-за антироссийской политики, подчеркнула она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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