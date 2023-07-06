МИД РФ высылает 9 дипломатов Финляндии

Из Москвы были высланы несколько дипломатов Финляндии, сообщила Мария Захарова
МИД России выслал из страны девять дипломатов из Финляндии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«РФ объявила 9 сотрудников посольства Финляндии в Москве и Генконсульстве в Санкт-Петербурге persona non grata», — рассказала Захарова на брифинге. Трансляция доступна на официальном
Ранее Захарова заявила, что послу Финляндии заявлен решительный протест. Все из-за антироссийской политики, подчеркнула она.
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