МИД РФ высылает 9 дипломатов Финляндии 06 июля 2023 в 15:22 Размер текста - 17 + Из Москвы были высланы несколько дипломатов Финляндии, сообщила Мария Захарова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU МИД России выслал из страны девять дипломатов из Финляндии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. «РФ объявила 9 сотрудников посольства Финляндии в Москве и Генконсульстве в Санкт-Петербурге persona non grata», — рассказала Захарова на брифинге. Трансляция доступна на официальном youtube-канале МИД России. Ранее Захарова заявила, что послу Финляндии заявлен решительный протест. Все из-за антироссийской политики, подчеркнула она. МИД России выслал из страны девять дипломатов из Финляндии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. «РФ объявила 9 сотрудников посольства Финляндии в Москве и Генконсульстве в Санкт-Петербурге persona non grata», — рассказала Захарова на брифинге. Трансляция доступна на официальном youtube-канале МИД России. Ранее Захарова заявила, что послу Финляндии заявлен решительный протест. Все из-за антироссийской политики, подчеркнула она. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям