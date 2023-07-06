МИД РФ объявил протест послу Финляндии в России

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Хельсинки ведет антироссийскую политику, заявила Мария Захарова Фото:

Посол Финляндии в РФ Антти Хелантеря вызван в МИД России. Ему заявлен протест из-за антироссийской политики Хельсинки. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посол Финляндии в России был в четверг вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки», — рассказала Захарова на брифинге. Трансляция доступна на официальном youtube-канале МИД России.

Финляндия периодически вводит санкции и ограничения против РФ. Так, страна ввела комиссию размером в пять тысяч евро, которая распространяется на любые зачисления на счет российского посольства. В 2022 году в Хельсинки устроили массовые шествия и сожгли российский флаг.

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Посол Финляндии в РФ Антти Хелантеря вызван в МИД России. Ему заявлен протест из-за антироссийской политики Хельсинки. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Посол Финляндии в России был в четверг вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки», — рассказала Захарова на брифинге. Трансляция доступна на официальном youtube-канале МИД России. Финляндия периодически вводит санкции и ограничения против РФ. Так, страна ввела комиссию размером в пять тысяч евро, которая распространяется на любые зачисления на счет российского посольства. В 2022 году в Хельсинки устроили массовые шествия и сожгли российский флаг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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