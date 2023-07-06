МИД РФ объявил протест послу Финляндии в России

Посол Финляндии в РФ Антти Хелантеря вызван в МИД России. Ему заявлен протест из-за антироссийской политики Хельсинки. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Посол Финляндии в России был в четверг вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки», — рассказала Захарова на брифинге. Трансляция доступна на официальном
Финляндия периодически вводит санкции и ограничения против РФ. Так, страна ввела комиссию размером в пять тысяч евро, которая распространяется на любые зачисления на счет российского посольства. В 2022 году в Хельсинки устроили массовые шествия и сожгли российский флаг.
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