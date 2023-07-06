Романа Костомарова выписали из больницы. Видео

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Роман Костомаров поблагодарил врачей за спасенную жизнь Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Олимпийские чемпион Роман Костомаров выписан из больницы. Он заявил, что благодарен медикам за спасение жизни.

«Позади 175 дней, впереди вся жизнь», — написал Костомаров в соцсетях. Также спортсмен поблагодарил медицинских работников за спасенную жизнь. По его словам, врачи сделали все, что было в их силах. Лечением занимались лучшие доктора, рассказал он.

Состояние Костомарова начало стремительно улучшаться. В начале июля он показал тренировку на беговой дорожке в протезах. Спортсмен может самостоятельно выполнять упражнения, передают «Дни.ру».

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Олимпийские чемпион Роман Костомаров выписан из больницы. Он заявил, что благодарен медикам за спасение жизни. «Позади 175 дней, впереди вся жизнь», — написал Костомаров в соцсетях. Также спортсмен поблагодарил медицинских работников за спасенную жизнь. По его словам, врачи сделали все, что было в их силах. Лечением занимались лучшие доктора, рассказал он. Состояние Костомарова начало стремительно улучшаться. В начале июля он показал тренировку на беговой дорожке в протезах. Спортсмен может самостоятельно выполнять упражнения, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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