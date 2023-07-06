Роман Костомаров поблагодарил врачей за спасенную жизнь
новость из сюжетаПроблемы со здоровьем у Романа Костомарова
Олимпийские чемпион Роман Костомаров выписан из больницы. Он заявил, что благодарен медикам за спасение жизни.
«Позади 175 дней, впереди вся жизнь», — написал Костомаров в соцсетях. Также спортсмен поблагодарил медицинских работников за спасенную жизнь. По его словам, врачи сделали все, что было в их силах. Лечением занимались лучшие доктора, рассказал он.
Состояние Костомарова начало стремительно улучшаться. В начале июля он показал тренировку на беговой дорожке в протезах. Спортсмен может самостоятельно выполнять упражнения, передают «Дни.ру».
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