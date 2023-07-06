Романа Костомарова выписали из больницы. Видео 06 июля 2023 в 16:56 Размер текста - 17 + Роман Костомаров поблагодарил врачей за спасенную жизнь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Олимпийские чемпион Роман Костомаров выписан из больницы. Он заявил, что благодарен медикам за спасение жизни. «Позади 175 дней, впереди вся жизнь», — написал Костомаров в соцсетях. Также спортсмен поблагодарил медицинских работников за спасенную жизнь. По его словам, врачи сделали все, что было в их силах. Лечением занимались лучшие доктора, рассказал он. Состояние Костомарова начало стремительно улучшаться. В начале июля он показал тренировку на беговой дорожке в протезах. Спортсмен может самостоятельно выполнять упражнения, передают «Дни.ру». Олимпийские чемпион Роман Костомаров выписан из больницы. Он заявил, что благодарен медикам за спасение жизни. «Позади 175 дней, впереди вся жизнь», — написал Костомаров в соцсетях. Также спортсмен поблагодарил медицинских работников за спасенную жизнь. По его словам, врачи сделали все, что было в их силах. Лечением занимались лучшие доктора, рассказал он. Состояние Костомарова начало стремительно улучшаться. В начале июля он показал тренировку на беговой дорожке в протезах. Спортсмен может самостоятельно выполнять упражнения, передают «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям