Спорт и тренировки помогают олимпийскому чемпиону, фигуристу Роману Костомарову отвлечься от суеты в его жизни. Об этом рассказал сам спортсмен.
«Преодоление всего… », — прокомментировал Костомаров свое восстановление в своих социальных сетях. Он добавил, что спорт и тренировки помогают отвлечься от всего, что происходит в его жизни.
В январе Костомаров попал в больницу из-за пневмонии, а затем стало известно о развитии гангрены, что потребовало ампутации конечностей спортсмена. Для протезирования ему было решено отправиться в Москву, где прилетели специалисты из Германии. В настоящее время спортсмен все еще находится в госпитале, так как его выписка возможна только после стабилизации его эмоционального состояния. Костомаров следует индивидуальному плану лечения, передают «Дни.ру».
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