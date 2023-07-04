Костомаров показал тренировку на беговой дорожке в протезах. Видео

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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Роман Костомаров продолжает восстановление Фото:
новость из сюжета
Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Спорт и тренировки помогают олимпийскому чемпиону, фигуристу Роману Костомарову отвлечься от суеты в его жизни. Об этом рассказал сам спортсмен.

«Преодоление всего… », — прокомментировал Костомаров свое восстановление в своих социальных сетях. Он добавил, что спорт и тренировки помогают отвлечься от всего, что происходит в его жизни.

В январе Костомаров попал в больницу из-за пневмонии, а затем стало известно о развитии гангрены, что потребовало ампутации конечностей спортсмена. Для протезирования ему было решено отправиться в Москву, где прилетели специалисты из Германии. В настоящее время спортсмен все еще находится в госпитале, так как его выписка возможна только после стабилизации его эмоционального состояния. Костомаров следует индивидуальному плану лечения, передают «Дни.ру».

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Спорт и тренировки помогают олимпийскому чемпиону, фигуристу Роману Костомарову отвлечься от суеты в его жизни. Об этом рассказал сам спортсмен. «Преодоление всего… », — прокомментировал Костомаров свое восстановление в своих социальных сетях. Он добавил, что спорт и тренировки помогают отвлечься от всего, что происходит в его жизни. В январе Костомаров попал в больницу из-за пневмонии, а затем стало известно о развитии гангрены, что потребовало ампутации конечностей спортсмена. Для протезирования ему было решено отправиться в Москву, где прилетели специалисты из Германии. В настоящее время спортсмен все еще находится в госпитале, так как его выписка возможна только после стабилизации его эмоционального состояния. Костомаров следует индивидуальному плану лечения, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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