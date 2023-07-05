05 июля 2023

В Пермском крае дома-интернаты для детей и инвалидов ждет ревизия

© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, ребенок, поддержка, шарик, воспитание, дети, игрушка
При оценке учреждений будет учитываться доброжелательность сотрудников, которые оказывают социальную услугу Фото:

Министерство социального развития Пермского края устроит ревизию подведомственным учреждениям. Проверка будет проведена в 15 организациях, оказывающих социальные услуги как несовершеннолетним, так и взрослым, в том числе, инвалидам. Ведомство намерено узнать о качестве оказания услуг в таких организациях. Запрос котировок на проведение проверки соцучредений минсоцразвития разместило на ресурсе ЕИС Закупки.

«Составить отчет по итогам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в организациях, оказывающих на территории Пермского края социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним гражданам; гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (временный приют) и инвалидам», — сказано в техзадании.

Так, проверка будет проведена в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Перми, доме-интернате города Оса, доме-интернате для умственно отсталых детей в поселке Рудничный». Кроме того, ревизия ждет и центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Березниках, Горнозаводске, Кудымкаре, Чайковском и ряде других городов.

Среди показателей, которые будут учитываться при оценке качества предоставляемых данными организациями услуг, санитарное состояние помещений, наличие транспортной доступности, возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому, вежливость сотрудников учреждений. Согласно техзаданию, исполнителю необходимо подготовить отчет, подкрепленный фото-и видеоматерилами не позднее 10 ноября.

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Министерство социального развития Пермского края устроит ревизию подведомственным учреждениям. Проверка будет проведена в 15 организациях, оказывающих социальные услуги как несовершеннолетним, так и взрослым, в том числе, инвалидам. Ведомство намерено узнать о качестве оказания услуг в таких организациях. Запрос котировок на проведение проверки соцучредений минсоцразвития разместило на ресурсе ЕИС Закупки. «Составить отчет по итогам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в организациях, оказывающих на территории Пермского края социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним гражданам; гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (временный приют) и инвалидам», — сказано в техзадании. Так, проверка будет проведена в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Перми, доме-интернате города Оса, доме-интернате для умственно отсталых детей в поселке Рудничный». Кроме того, ревизия ждет и центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Березниках, Горнозаводске, Кудымкаре, Чайковском и ряде других городов. Среди показателей, которые будут учитываться при оценке качества предоставляемых данными организациями услуг, санитарное состояние помещений, наличие транспортной доступности, возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому, вежливость сотрудников учреждений. Согласно техзаданию, исполнителю необходимо подготовить отчет, подкрепленный фото-и видеоматерилами не позднее 10 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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