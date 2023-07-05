В Пермском крае дома-интернаты для детей и инвалидов ждет ревизия

06 июля 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

При оценке учреждений будет учитываться доброжелательность сотрудников, которые оказывают социальную услугу Фото: Анна Майорова © URA.RU Министерство социального развития Пермского края устроит ревизию подведомственным учреждениям. Проверка будет проведена в 15 организациях, оказывающих социальные услуги как несовершеннолетним, так и взрослым, в том числе, инвалидам. Ведомство намерено узнать о качестве оказания услуг в таких организациях. Запрос котировок на проведение проверки соцучредений минсоцразвития разместило на ресурсе ЕИС Закупки. «Составить отчет по итогам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в организациях, оказывающих на территории Пермского края социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним гражданам; гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (временный приют) и инвалидам», — сказано в техзадании. Так, проверка будет проведена в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Перми, доме-интернате города Оса, доме-интернате для умственно отсталых детей в поселке Рудничный». Кроме того, ревизия ждет и центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Березниках, Горнозаводске, Кудымкаре, Чайковском и ряде других городов. Среди показателей, которые будут учитываться при оценке качества предоставляемых данными организациями услуг, санитарное состояние помещений, наличие транспортной доступности, возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому, вежливость сотрудников учреждений. Согласно техзаданию, исполнителю необходимо подготовить отчет, подкрепленный фото-и видеоматерилами не позднее 10 ноября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство социального развития Пермского края устроит ревизию подведомственным учреждениям. Проверка будет проведена в 15 организациях, оказывающих социальные услуги как несовершеннолетним, так и взрослым, в том числе, инвалидам. Ведомство намерено узнать о качестве оказания услуг в таких организациях. Запрос котировок на проведение проверки соцучредений минсоцразвития разместило на ресурсе ЕИС Закупки. «Составить отчет по итогам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в организациях, оказывающих на территории Пермского края социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним гражданам; гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (временный приют) и инвалидам», — сказано в техзадании. Так, проверка будет проведена в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Перми, доме-интернате города Оса, доме-интернате для умственно отсталых детей в поселке Рудничный». Кроме того, ревизия ждет и центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Березниках, Горнозаводске, Кудымкаре, Чайковском и ряде других городов. Среди показателей, которые будут учитываться при оценке качества предоставляемых данными организациями услуг, санитарное состояние помещений, наличие транспортной доступности, возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому, вежливость сотрудников учреждений. Согласно техзаданию, исполнителю необходимо подготовить отчет, подкрепленный фото-и видеоматерилами не позднее 10 ноября.