На Урале досрочно вышел на свободу фигурант дела МУГИСО, присвоивший 24 млн рублей

Верхотурский районный суд Свердловской области досрочно выпустил на свободу бывшего главу БТИ Дениса Конева, присвоившего себе 24,5 млн рублей. В 2019 году чиновнику назначали наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского облсуда.
Конев в период с ноября 2012 года по январь 2013 года, используя свое служебное положение, похитил 2,5 млн рублей. Также с апреля по август 2013 года мужчина совершил хищение еще свыше 22,2 млн рублей госсредств.
«Верхотурским районным судом Свердловской области удовлетворено ходатайство осужденного (Дениса Конева) об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы. Постановление было опротестовано прокурором в вышестоящей инстанции. Сегодня Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Апелляционное представление прокурора оставлено без удовлетворения», — сказано в сообщении.
Постановление суда вступило в законную силу. Денис Конев выйдет на свободу раньше срока на год. Экс-чиновник трижды пытался выйти на свободу раньше, но суды отказывали ему в условно-досрочном освобождении.
Еще 26 апреля 2016 года силовики пришли с обысками к главе МУГИСО Алексею Пьянкову. После чего вся верхушка МУГИСО оказалась за решеткой. Полная информация дела находится в материалах URA.RU.
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