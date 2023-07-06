На Урале досрочно вышел на свободу фигурант дела МУГИСО, присвоивший 24 млн рублей

06 июля 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Экс-директор БТИ досрочно вышел на свободу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Дело главы МУГИСО Верхотурский районный суд Свердловской области досрочно выпустил на свободу бывшего главу БТИ Дениса Конева, присвоившего себе 24,5 млн рублей. В 2019 году чиновнику назначали наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского облсуда. Конев в период с ноября 2012 года по январь 2013 года, используя свое служебное положение, похитил 2,5 млн рублей. Также с апреля по август 2013 года мужчина совершил хищение еще свыше 22,2 млн рублей госсредств. «Верхотурским районным судом Свердловской области удовлетворено ходатайство осужденного (Дениса Конева) об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы. Постановление было опротестовано прокурором в вышестоящей инстанции. Сегодня Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Апелляционное представление прокурора оставлено без удовлетворения», — сказано в сообщении. Постановление суда вступило в законную силу. Денис Конев выйдет на свободу раньше срока на год. Экс-чиновник трижды пытался выйти на свободу раньше, но суды отказывали ему в условно-досрочном освобождении. Еще 26 апреля 2016 года силовики пришли с обысками к главе МУГИСО Алексею Пьянкову. После чего вся верхушка МУГИСО оказалась за решеткой. Полная информация дела находится в материалах URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Верхотурский районный суд Свердловской области досрочно выпустил на свободу бывшего главу БТИ Дениса Конева, присвоившего себе 24,5 млн рублей. В 2019 году чиновнику назначали наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского облсуда. Конев в период с ноября 2012 года по январь 2013 года, используя свое служебное положение, похитил 2,5 млн рублей. Также с апреля по август 2013 года мужчина совершил хищение еще свыше 22,2 млн рублей госсредств. «Верхотурским районным судом Свердловской области удовлетворено ходатайство осужденного (Дениса Конева) об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы. Постановление было опротестовано прокурором в вышестоящей инстанции. Сегодня Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Апелляционное представление прокурора оставлено без удовлетворения», — сказано в сообщении. Постановление суда вступило в законную силу. Денис Конев выйдет на свободу раньше срока на год. Экс-чиновник трижды пытался выйти на свободу раньше, но суды отказывали ему в условно-досрочном освобождении. Еще 26 апреля 2016 года силовики пришли с обысками к главе МУГИСО Алексею Пьянкову. После чего вся верхушка МУГИСО оказалась за решеткой. Полная информация дела находится в материалах URA.RU.