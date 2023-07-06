На Урале досрочно вышел на свободу фигурант дела МУГИСО, присвоивший 24 млн рублей

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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Экс-директор БТИ досрочно вышел на свободу Фото:
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Дело главы МУГИСО

Верхотурский районный суд Свердловской области досрочно выпустил на свободу бывшего главу БТИ Дениса Конева, присвоившего себе 24,5 млн рублей. В 2019 году чиновнику назначали наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского облсуда.

Конев в период с ноября 2012 года по январь 2013 года, используя свое служебное положение, похитил 2,5 млн рублей. Также с апреля по август 2013 года мужчина совершил хищение еще свыше 22,2 млн рублей госсредств.

«Верхотурским районным судом Свердловской области удовлетворено ходатайство осужденного (Дениса Конева) об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы. Постановление было опротестовано прокурором в вышестоящей инстанции. Сегодня Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Апелляционное представление прокурора оставлено без удовлетворения», — сказано в сообщении.

Постановление суда вступило в законную силу. Денис Конев выйдет на свободу раньше срока на год. Экс-чиновник трижды пытался выйти на свободу раньше, но суды отказывали ему в условно-досрочном освобождении.

Еще 26 апреля 2016 года силовики пришли с обысками к главе МУГИСО Алексею Пьянкову. После чего вся верхушка МУГИСО оказалась за решеткой. Полная информация дела находится в материалах URA.RU.

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Верхотурский районный суд Свердловской области досрочно выпустил на свободу бывшего главу БТИ Дениса Конева, присвоившего себе 24,5 млн рублей. В 2019 году чиновнику назначали наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского облсуда. Конев в период с ноября 2012 года по январь 2013 года, используя свое служебное положение, похитил 2,5 млн рублей. Также с апреля по август 2013 года мужчина совершил хищение еще свыше 22,2 млн рублей госсредств. «Верхотурским районным судом Свердловской области удовлетворено ходатайство осужденного (Дениса Конева) об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы. Постановление было опротестовано прокурором в вышестоящей инстанции. Сегодня Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Апелляционное представление прокурора оставлено без удовлетворения», — сказано в сообщении. Постановление суда вступило в законную силу. Денис Конев выйдет на свободу раньше срока на год. Экс-чиновник трижды пытался выйти на свободу раньше, но суды отказывали ему в условно-досрочном освобождении. Еще 26 апреля 2016 года силовики пришли с обысками к главе МУГИСО Алексею Пьянкову. После чего вся верхушка МУГИСО оказалась за решеткой. Полная информация дела находится в материалах URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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