РФ вернула 45 российских солдат из плена ВСУ. Видео

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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
Из плена ВСУ вернули 45 россиян 6 июля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из украинского плена 6 июля были возвращены 45 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате переговорного процесса подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что российским солдатам в плену ВСУ грозила смертельная опасность.

Последний раз РФ возвращала своих военнослужащих 11 июня. Тогда удалось вернуть 94 человек.

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Из украинского плена 6 июля были возвращены 45 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате переговорного процесса подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что российским солдатам в плену ВСУ грозила смертельная опасность. Последний раз РФ возвращала своих военнослужащих 11 июня. Тогда удалось вернуть 94 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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