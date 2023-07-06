Из плена ВСУ вернули 45 россиян 6 июля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из украинского плена 6 июля были возвращены 45 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате переговорного процесса подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что российским солдатам в плену ВСУ грозила смертельная опасность.
Последний раз РФ возвращала своих военнослужащих 11 июня. Тогда удалось вернуть 94 человек.
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