РФ вернула 45 российских солдат из плена ВСУ. Видео 06 июля 2023 в 17:49 Размер текста - 17 + Из плена ВСУ вернули 45 россиян 6 июля Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из украинского плена 6 июля были возвращены 45 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате переговорного процесса подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что российским солдатам в плену ВСУ грозила смертельная опасность. Последний раз РФ возвращала своих военнослужащих 11 июня. Тогда удалось вернуть 94 человек. Из украинского плена 6 июля были возвращены 45 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате переговорного процесса подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что российским солдатам в плену ВСУ грозила смертельная опасность. Последний раз РФ возвращала своих военнослужащих 11 июня. Тогда удалось вернуть 94 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям