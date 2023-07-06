На «Первом канале» разобрали конфликт между жительницей Магнитогорска и ее квартиранткой

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Разное. Курган, деревянный дом, частный дом, бараки, частный сектор
Квартирантке посоветовали продать дом и возместить долг Фото:

На «Первом канале» разобрали конфликт между жительницей Магнитогорска и ее квартиранткой, проживающей в деревне. Арендодатель пожаловалась, что арендатор задолжала ей 345 тысяч рублей.

«Когда я за 600 тысяч рублей дом выставила на продажу, она попросила продать ей его за 450 тысяч рублей. Она мне говорит, ты его никому не продавай, я буду жить у тебя, буду постепенно выплачивать тебе с детских пособий. Получается, аренда с последующим выкупом. Я согласилась», — рассказала участница передачи «Мужское и женское».

По словам арендодателя, которая проживает с тремя детьми в коммунальной квартире в Магнитогорске, квартирантка, мать пятерых детей, осталась должна ей 190 тысяч рублей за дом и 85 тысяч за аренду жилья. При этом она не оплачивает коммунальные услуги. Квартиросъемщица в свою очередь заявила, что дом она покупать не планирует и требует вернуть ей деньги, которые она уже отдала за дом.

Квартирантке посоветовали выехать из дома, навести там порядок, продать его и возместить долг. На данный момент женщины согласились составить соглашение на этот счет. Но в первую очередь женщине, снимающей дом, рекомендовали лучше заботится о своих детях.

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На «Первом канале» разобрали конфликт между жительницей Магнитогорска и ее квартиранткой, проживающей в деревне. Арендодатель пожаловалась, что арендатор задолжала ей 345 тысяч рублей. «Когда я за 600 тысяч рублей дом выставила на продажу, она попросила продать ей его за 450 тысяч рублей. Она мне говорит, ты его никому не продавай, я буду жить у тебя, буду постепенно выплачивать тебе с детских пособий. Получается, аренда с последующим выкупом. Я согласилась», — рассказала участница передачи «Мужское и женское». По словам арендодателя, которая проживает с тремя детьми в коммунальной квартире в Магнитогорске, квартирантка, мать пятерых детей, осталась должна ей 190 тысяч рублей за дом и 85 тысяч за аренду жилья. При этом она не оплачивает коммунальные услуги. Квартиросъемщица в свою очередь заявила, что дом она покупать не планирует и требует вернуть ей деньги, которые она уже отдала за дом. Квартирантке посоветовали выехать из дома, навести там порядок, продать его и возместить долг. На данный момент женщины согласились составить соглашение на этот счет. Но в первую очередь женщине, снимающей дом, рекомендовали лучше заботится о своих детях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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