Рогозин: трофейную ракету Storm Shadow передали ОПК для изучения 06 июля 2023 в 18:22 Размер текста - 17 + Storm Shadow является отличным трофеем, заявил Дмитрий Рогозин Фото: Rept0n1x/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трофейная ракета Storm Shadow была передана оборонному предприятию РФ для исследования. Специалисты будут изучать алгоритмы системы вооружения. Об этом рассказал руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Ракета [Storm Shadow] только что передана одному из наших оборонных предприятий, специалисты которого „расшифруют“ алгоритмы системы управления этого опасного ракетного вооружения», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он рассказал, что специалисты поделятся результатами исследования с экспертами ПВО. Рогозин уточнил, что теперь специалисты будут искать «противоядие» для российских ПВО. Он назвал ракету отличным трофеем. Украина получила ракеты Storm Shadow в 2022 году. Позже ВСУ, используя ракеты, начали наносить удары по мирным жителям ЛНР и ДНР. Так, они атаковали Луганск, выпустив боеприпасы с самолета, передает телеканал 360. В конце июня стало известно, что ВСУ «пристреливают» Storm Shadow новой атаки, пишет «Царьград». Трофейная ракета Storm Shadow была передана оборонному предприятию РФ для исследования. Специалисты будут изучать алгоритмы системы вооружения. Об этом рассказал руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Ракета [Storm Shadow] только что передана одному из наших оборонных предприятий, специалисты которого „расшифруют“ алгоритмы системы управления этого опасного ракетного вооружения», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он рассказал, что специалисты поделятся результатами исследования с экспертами ПВО. Рогозин уточнил, что теперь специалисты будут искать «противоядие» для российских ПВО. Он назвал ракету отличным трофеем. Украина получила ракеты Storm Shadow в 2022 году. Позже ВСУ, используя ракеты, начали наносить удары по мирным жителям ЛНР и ДНР. Так, они атаковали Луганск, выпустив боеприпасы с самолета, передает телеканал 360. В конце июня стало известно, что ВСУ «пристреливают» Storm Shadow новой атаки, пишет «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям