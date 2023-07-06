Рогозин: трофейную ракету Storm Shadow передали ОПК для изучения

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Storm Shadow является отличным трофеем, заявил Дмитрий Рогозин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Трофейная ракета Storm Shadow была передана оборонному предприятию РФ для исследования. Специалисты будут изучать алгоритмы системы вооружения. Об этом рассказал руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Ракета [Storm Shadow] только что передана одному из наших оборонных предприятий, специалисты которого „расшифруют“ алгоритмы системы управления этого опасного ракетного вооружения», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он рассказал, что специалисты поделятся результатами исследования с экспертами ПВО.

Рогозин уточнил, что теперь специалисты будут искать «противоядие» для российских ПВО. Он назвал ракету отличным трофеем.

Украина получила ракеты Storm Shadow в 2022 году. Позже ВСУ, используя ракеты, начали наносить удары по мирным жителям ЛНР и ДНР. Так, они атаковали Луганск, выпустив боеприпасы с самолета, передает телеканал 360. В конце июня стало известно, что ВСУ «пристреливают» Storm Shadow новой атаки, пишет «Царьград».

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Трофейная ракета Storm Shadow была передана оборонному предприятию РФ для исследования. Специалисты будут изучать алгоритмы системы вооружения. Об этом рассказал руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Ракета [Storm Shadow] только что передана одному из наших оборонных предприятий, специалисты которого „расшифруют“ алгоритмы системы управления этого опасного ракетного вооружения», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он рассказал, что специалисты поделятся результатами исследования с экспертами ПВО. Рогозин уточнил, что теперь специалисты будут искать «противоядие» для российских ПВО. Он назвал ракету отличным трофеем. Украина получила ракеты Storm Shadow в 2022 году. Позже ВСУ, используя ракеты, начали наносить удары по мирным жителям ЛНР и ДНР. Так, они атаковали Луганск, выпустив боеприпасы с самолета, передает телеканал 360. В конце июня стало известно, что ВСУ «пристреливают» Storm Shadow новой атаки, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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