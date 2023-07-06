NYT: США решились на поставки Украине запрещенного оружия

США поставят Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией по данному типу оружия. Об этом рассказал представитель администрации президента Штатов Джо Байдена.
«США объявят, что поставят Украине кассетные боеприпасы», — рассказал представитель Байдена. Его слова приводит американское издание The New York Times в своем
Кассетные боеприпасы запрещены в большинстве стран мира. Конвенция по таким боеприпасам вступила в силу 1 августа 2010 года. Телеканал CBS тоже информировал о данных поставках, передает RT. По словам заместителя помощника главы Пентагона Лоры Купер, боеприпасы будут якобы полезны ВСУ против окопных позиций российской армии, пишет «Царьград».
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