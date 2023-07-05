Дмитрий Артюхов рассматривает два варианта смещения Татьяны Бучковой с поста заместителя губернатора

В сентябре Татьяне Бучковой могут предложить должности в Москве или в Салехарде Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В сентябре 2023 года после проведения выборов губернатора ЯНАО произойдет ротация среди заместителей главы региона. Как рассказали URA.RU несколько источников в региональном политблоке, Дмитрий Артюхов может использовать два варианта для смещения нынешнего зама по социальной политике Татьяны Бучковой.

«Дальнейшие перспективы нынешнего зама губернатора ЯНАО Татьяны Бучковой станут понятны после проведения выборов главы региона в сентябре. Избранному губернатору нужно будет представить кандидатуру нового сенатора от исполнительной власти региона, и это вполне может оказаться Бучкова. Однако если этот вариант по какой-либо причине не будет осуществлен и сенатор Елена Зленко останется в Совфеде», Бучковой придется занять пост зама главы Салехарда по соцполитике — пост уже скоро год, как вакантен», — рассказали инсайдеры.

При этом собеседники агентства утверждают, что переход в мэрию окружной столицы для Бучковой ни в коем случае не будет считаться понижением в должности — подобные прецеденты в новейшей истории Ямала уже были. «В „нулевых“ при губернаторе Юрии Неелове заместитель главы окружной администрации Людмила Смарыгина также переходила на пост зама главы Салехарда, так что традиция вполне может быть продолжена», — уверены собеседники.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу правительства ЯНАО. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало о возможном уходе Елены Зленко с поста сенатора. Вариант, якобы предложенный ей губернатором — возвращение в Салехард на пост зама главы региона — ее не устроил.