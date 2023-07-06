Свердловская прокуратура взяла на контроль дело о вспышке инфекции у сотрудников Ozon

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуратура заинтересовалось делом о вспышке менингита среди сотрудников Ozon Фото:
новость из сюжета
Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской область взяла на контроль дело о вспышке менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение эпидемиологического расследования, организованного подразделением Роспотребнадзора в связи с выявлением случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра в Екатеринбурге», — сказано в сообщении. В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

В екатеринбургском распределительном центре Ozon зафиксирована вспышка менингита. Из-за инфекции погибли уже два человека. Сотрудники Роспотребнадзора начали расследование по причинам заболевания. Полная информация о происшествии в материалах URA.RU.

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Прокуратура Свердловской область взяла на контроль дело о вспышке менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение эпидемиологического расследования, организованного подразделением Роспотребнадзора в связи с выявлением случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра в Екатеринбурге», — сказано в сообщении. В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В екатеринбургском распределительном центре Ozon зафиксирована вспышка менингита. Из-за инфекции погибли уже два человека. Сотрудники Роспотребнадзора начали расследование по причинам заболевания. Полная информация о происшествии в материалах URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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