Свердловская прокуратура взяла на контроль дело о вспышке инфекции у сотрудников Ozon

Прокуратура Свердловской область взяла на контроль дело о вспышке менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение эпидемиологического расследования, организованного подразделением Роспотребнадзора в связи с выявлением случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра в Екатеринбурге», — сказано в сообщении. В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.
В екатеринбургском распределительном центре Ozon зафиксирована вспышка менингита. Из-за инфекции погибли уже два человека. Сотрудники Роспотребнадзора начали расследование по причинам заболевания. Полная информация о происшествии в материалах URA.RU.
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