В Екатеринбурге на фоне вспышки менингита на складе Ozon закончилась вакцина

06 июля 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге кончается вакцина от менингококковой инфекции Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге В некоторых платных медицинских учреждениях Екатеринбурга закончилась вакцина от менингококковой инфекции. Речь идет о вакцине «Менактра», которую производит компания Sanofi Pasteur (США). Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник, пожелавший остаться анонимом. По словам собеседника агентства, такой ажиотаж связан с информацией о вспышке менингита в распределительном центре Ozon. «Случаи заражение менингококковой инфекцией на складе Ozon в Екатеринбурге спровоцировали резкий ажиотаж на вакцину. У нас в регионе ставят американскую вакцину „Менактра“. В некоторых платных больницах ее уже нет. Люди начали обрывать телефоны медучреждений, чтобы вакцинироваться. Среди желающих поставить вакцину есть как взрослые, так и дети», — отметил источник. Корреспондент URA.RU попытался записаться на вакцинацию в платные медучреждения Екатеринбурга. Слова источника агентства о том, что вакцины для взрослых уже практически нет, подтвердились в трех крупных клиниках города. Однако стоит отметить, что детская вакцина есть. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге зафиксировали вспышку менингококковой инфекции. Распространение произошло в распределительном центре Ozon. По последним данным, семь человек госпитализированы в медицинские учреждения города, двое человек скончались. Вся информация о вспышке инфекции — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В некоторых платных медицинских учреждениях Екатеринбурга закончилась вакцина от менингококковой инфекции. Речь идет о вакцине «Менактра», которую производит компания Sanofi Pasteur (США). Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник, пожелавший остаться анонимом. По словам собеседника агентства, такой ажиотаж связан с информацией о вспышке менингита в распределительном центре Ozon. «Случаи заражение менингококковой инфекцией на складе Ozon в Екатеринбурге спровоцировали резкий ажиотаж на вакцину. У нас в регионе ставят американскую вакцину „Менактра“. В некоторых платных больницах ее уже нет. Люди начали обрывать телефоны медучреждений, чтобы вакцинироваться. Среди желающих поставить вакцину есть как взрослые, так и дети», — отметил источник. Корреспондент URA.RU попытался записаться на вакцинацию в платные медучреждения Екатеринбурга. Слова источника агентства о том, что вакцины для взрослых уже практически нет, подтвердились в трех крупных клиниках города. Однако стоит отметить, что детская вакцина есть. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге зафиксировали вспышку менингококковой инфекции. Распространение произошло в распределительном центре Ozon. По последним данным, семь человек госпитализированы в медицинские учреждения города, двое человек скончались. Вся информация о вспышке инфекции — в материале URA.RU.