Вирусолог Зверев: комары разносят смертельно опасную лихорадку

29 июня 2022 в 08:29 Размер текста - 17 +

Вирусолог призвал граждан быть осторожными и использовать средства защиты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Комары являются переносчиками нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки. Выявить насекомых, которые заразны, практически невозможно. Об этом рассказал URA.RU академик РАН, вирусолог Виталий Зверев. «Случаи заболеваемости были и ранее, даже со смертельным исходом. Вирус разносят комары, которые из-за глобального потепления мигрировали из Конго в южные части России в том числе. Основной способ не заболеть лихорадкой — пользоваться спреем от комаров и закрывать тело от насекомых», — поделился Зверев. Также он призвал граждан быть осторожными и использовать средства защиты. Ранее на юге России обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки. Заболевание распространено в странах Африки, на Балканах, на Ближнем Востоке и в ряде государств Азии. В России вирус встречается преимущественно на юге европейской части. В начале июня в Ростовской области зафиксировали две смерти от Конго-крымской геморрагической лихорадки. В обоих случаях заболевание было вызвано укусом клеща. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Комары являются переносчиками нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки. Выявить насекомых, которые заразны, практически невозможно. Об этом рассказал URA.RU академик РАН, вирусолог Виталий Зверев. «Случаи заболеваемости были и ранее, даже со смертельным исходом. Вирус разносят комары, которые из-за глобального потепления мигрировали из Конго в южные части России в том числе. Основной способ не заболеть лихорадкой — пользоваться спреем от комаров и закрывать тело от насекомых», — поделился Зверев. Также он призвал граждан быть осторожными и использовать средства защиты. Ранее на юге России обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки. Заболевание распространено в странах Африки, на Балканах, на Ближнем Востоке и в ряде государств Азии. В России вирус встречается преимущественно на юге европейской части. В начале июня в Ростовской области зафиксировали две смерти от Конго-крымской геморрагической лихорадки. В обоих случаях заболевание было вызвано укусом клеща.