28 июня 2022

Вирусолог Зверев: комары разносят смертельно опасную лихорадку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комар. Москва, насекомое, комар
Вирусолог призвал граждан быть осторожными и использовать средства защиты Фото:

Комары являются переносчиками нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки. Выявить насекомых, которые заразны, практически невозможно. Об этом рассказал URA.RU академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.

«Случаи заболеваемости были и ранее, даже со смертельным исходом. Вирус разносят комары, которые из-за глобального потепления мигрировали из Конго в южные части России в том числе. Основной способ не заболеть лихорадкой — пользоваться спреем от комаров и закрывать тело от насекомых», — поделился Зверев. Также он призвал граждан быть осторожными и использовать средства защиты.

Ранее на юге России обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки. Заболевание распространено в странах Африки, на Балканах, на Ближнем Востоке и в ряде государств Азии. В России вирус встречается преимущественно на юге европейской части. В начале июня в Ростовской области зафиксировали две смерти от Конго-крымской геморрагической лихорадки. В обоих случаях заболевание было вызвано укусом клеща.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Комары являются переносчиками нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки. Выявить насекомых, которые заразны, практически невозможно. Об этом рассказал URA.RU академик РАН, вирусолог Виталий Зверев. «Случаи заболеваемости были и ранее, даже со смертельным исходом. Вирус разносят комары, которые из-за глобального потепления мигрировали из Конго в южные части России в том числе. Основной способ не заболеть лихорадкой — пользоваться спреем от комаров и закрывать тело от насекомых», — поделился Зверев. Также он призвал граждан быть осторожными и использовать средства защиты. Ранее на юге России обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки. Заболевание распространено в странах Африки, на Балканах, на Ближнем Востоке и в ряде государств Азии. В России вирус встречается преимущественно на юге европейской части. В начале июня в Ростовской области зафиксировали две смерти от Конго-крымской геморрагической лихорадки. В обоих случаях заболевание было вызвано укусом клеща.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...