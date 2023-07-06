Набиуллина допустила скорое повышение ключевой ставки

Эльвира Набиуллина допустила, что ЦБ повысить ключевую ставку
Центробанк РФ допускает, что будет повышена ключевая ставка. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Мы допускаем повышение ставок. [Сейчас] проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными», — сказала Набиуллина во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24». Набиуллина уточнила, что решение по ставке будет приниматься из цели «обеспечить инфляцию на уровне 4%». Поэтому масштаб и частоту повышения ставок нужно анализировать.
В начале июня Совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.
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