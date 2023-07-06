Набиуллина допустила скорое повышение ключевой ставки

06 июля 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина допустила, что ЦБ повысить ключевую ставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк РФ допускает, что будет повышена ключевая ставка. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. «Мы допускаем повышение ставок. [Сейчас] проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными», — сказала Набиуллина во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24». Набиуллина уточнила, что решение по ставке будет приниматься из цели «обеспечить инфляцию на уровне 4%». Поэтому масштаб и частоту повышения ставок нужно анализировать. В начале июня Совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Центробанк РФ допускает, что будет повышена ключевая ставка. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. «Мы допускаем повышение ставок. [Сейчас] проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными», — сказала Набиуллина во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24». Набиуллина уточнила, что решение по ставке будет приниматься из цели «обеспечить инфляцию на уровне 4%». Поэтому масштаб и частоту повышения ставок нужно анализировать. В начале июня Совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.