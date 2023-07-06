Набиуллина допустила скорое повышение ключевой ставки

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина допустила, что ЦБ повысить ключевую ставку Фото:

Центробанк РФ допускает, что будет повышена ключевая ставка. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы допускаем повышение ставок. [Сейчас] проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными», — сказала Набиуллина во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24». Набиуллина уточнила, что решение по ставке будет приниматься из цели «обеспечить инфляцию на уровне 4%». Поэтому масштаб и частоту повышения ставок нужно анализировать.

В начале июня Совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

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Центробанк РФ допускает, что будет повышена ключевая ставка. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. «Мы допускаем повышение ставок. [Сейчас] проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными», — сказала Набиуллина во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24». Набиуллина уточнила, что решение по ставке будет приниматься из цели «обеспечить инфляцию на уровне 4%». Поэтому масштаб и частоту повышения ставок нужно анализировать. В начале июня Совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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