Банк России объявил ключевую ставку

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Ключевая ставка осталась на прежнем уровне, заявили в Центробанке Фото:

Центробанк объявил о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне в 7,5% годовых на заседании Совета директоров 9 июня 2023 года. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Банка России.

«Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых», — говорится в сообщении Центробанка. В нем также отметили, что темп прироста цен продолжает увеличиваться.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции председателя Банка России заявила, что в будущем может произойти повышение ключевой ставки. По словам Набиуллиной, ЦБ РФ склонен к увеличению ключевой ставки, а не ее снижению.

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Центробанк объявил о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне в 7,5% годовых на заседании Совета директоров 9 июня 2023 года. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Банка России. «Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых», — говорится в сообщении Центробанка. В нем также отметили, что темп прироста цен продолжает увеличиваться. Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции председателя Банка России заявила, что в будущем может произойти повышение ключевой ставки. По словам Набиуллиной, ЦБ РФ склонен к увеличению ключевой ставки, а не ее снижению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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