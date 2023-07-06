В Екатеринбурге вакцинировали более 460 сотрудников Ozon

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Вакцинация от ковида. Екатеринбург, шприц, вакцинация, вакцинация через нос, нозальная вакцинация
Порядка 460 сотрудников Ozon прошли вакцинацию, отметили в компании Фото:
новость из сюжета
Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге

В Екатеринбурге за два дня прошли вакцинацию более 460 сотрудников Ozon. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«За последние два дня вакцинировались более 460 сотрудников. Также сегодня была проведена полная дезинфекция склада. Каждый час проводится обработка помещения», — сказали в пресс-службе Ozon.

В Екатеринбурге на складе Ozon зафиксировали вспышку менингококковой инфекции, из-за которой погибли два работника. Роспотребнадзора начал проводить профилактические мероприятия. Прокуратура Свердловской области взяла на контроль дело о заболевании. Полная информация о вспышке инфекции в материалах URA.RU.

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В Екатеринбурге за два дня прошли вакцинацию более 460 сотрудников Ozon. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «За последние два дня вакцинировались более 460 сотрудников. Также сегодня была проведена полная дезинфекция склада. Каждый час проводится обработка помещения», — сказали в пресс-службе Ozon. В Екатеринбурге на складе Ozon зафиксировали вспышку менингококковой инфекции, из-за которой погибли два работника. Роспотребнадзора начал проводить профилактические мероприятия. Прокуратура Свердловской области взяла на контроль дело о заболевании. Полная информация о вспышке инфекции в материалах URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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