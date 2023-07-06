В Екатеринбурге вакцинировали более 460 сотрудников Ozon

Порядка 460 сотрудников Ozon прошли вакцинацию, отметили в компании
новость из сюжетаВспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге
В Екатеринбурге за два дня прошли вакцинацию более 460 сотрудников Ozon. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«За последние два дня вакцинировались более 460 сотрудников. Также сегодня была проведена полная дезинфекция склада. Каждый час проводится обработка помещения», — сказали в пресс-службе Ozon.
В Екатеринбурге на складе Ozon зафиксировали вспышку менингококковой инфекции, из-за которой погибли два работника. Роспотребнадзора начал проводить профилактические мероприятия. Прокуратура Свердловской области взяла на контроль дело о заболевании. Полная информация о вспышке инфекции в материалах URA.RU.
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