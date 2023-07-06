06 июля 2023
05 июля 2023

В Новом Уренгое заключенные сбежали из-под конвоя, распылив перцовый баллончик

© Служба новостей «URA.RU»
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Беглецов поймали через 15 минут Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) двое заключенных распылили перцовый баллончик в лицо конвоиру и сбежали из-под стражи. Через 15 мин беглецы были пойманы, сообщают в социальных сетях.

«Двоих осужденных по статье „Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств“ привезли в городской суд Нового Уренгоя на пересмотр дела. Когда мужчин вывели из автозака, один из них внезапно достал перцовый баллончик и пустил струю в лицо конвоиров. Освободившись от наручников, заключенные попытались скрыться в ближайших дворах. Однако уже через 15 минут беглецов задержали», — сообщает telegram-канал Baza.

Уточняется, что для задержания полицейским пришлось произвести предупредительный выстрел. Где и как осужденный получил перцовый баллончик не известно.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УФСИН России по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что заключенный из ЯНАО взыскал с «Почты России» моральный вред в размере двух тысяч рублей за долгую доставку письма от невесты. Мужчина рассчитывал получить 110 тысяч рублей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) двое заключенных распылили перцовый баллончик в лицо конвоиру и сбежали из-под стражи. Через 15 мин беглецы были пойманы, сообщают в социальных сетях. «Двоих осужденных по статье „Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств“ привезли в городской суд Нового Уренгоя на пересмотр дела. Когда мужчин вывели из автозака, один из них внезапно достал перцовый баллончик и пустил струю в лицо конвоиров. Освободившись от наручников, заключенные попытались скрыться в ближайших дворах. Однако уже через 15 минут беглецов задержали», — сообщает telegram-канал Baza. Уточняется, что для задержания полицейским пришлось произвести предупредительный выстрел. Где и как осужденный получил перцовый баллончик не известно. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УФСИН России по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что заключенный из ЯНАО взыскал с «Почты России» моральный вред в размере двух тысяч рублей за долгую доставку письма от невесты. Мужчина рассчитывал получить 110 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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