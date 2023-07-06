В Новом Уренгое заключенные сбежали из-под конвоя, распылив перцовый баллончик

Беглецов поймали через 15 минут Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) двое заключенных распылили перцовый баллончик в лицо конвоиру и сбежали из-под стражи. Через 15 мин беглецы были пойманы, сообщают в социальных сетях.

«Двоих осужденных по статье „Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств“ привезли в городской суд Нового Уренгоя на пересмотр дела. Когда мужчин вывели из автозака, один из них внезапно достал перцовый баллончик и пустил струю в лицо конвоиров. Освободившись от наручников, заключенные попытались скрыться в ближайших дворах. Однако уже через 15 минут беглецов задержали», — сообщает telegram-канал Baza.

Уточняется, что для задержания полицейским пришлось произвести предупредительный выстрел. Где и как осужденный получил перцовый баллончик не известно.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УФСИН России по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что заключенный из ЯНАО взыскал с «Почты России» моральный вред в размере двух тысяч рублей за долгую доставку письма от невесты. Мужчина рассчитывал получить 110 тысяч рублей.