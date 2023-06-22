Заключенный колонии в ЯНАО засудил «Почту России» за письмо невесты из Перми

22 июня 2023 в 07:51 Размер текста - 17 +

Письмо из Прикамья в ЯНАО пересылалось 84 дня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «Почту России» обязали компенсировать заключенному из ЯНАО моральный вред и заплатить в его пользу штраф за несвоевременно доставленное письмо от невесты. В судебном решении указано, что на пересылку из Перми в поселок Харп было затрачено 84 дня. «Суд решил взыскать с АО „Почта России“ в пользу ФИО6 <…> компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей, штраф в размере 1000 рублей. Взыскать с акционерного общества „Почта России“ в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей», — говорится в документе на сайте Ленинского райсуда Перми. Поскольку истец был осужден, то отправка и получение корреспонденции является для него единственным способом общения с внешним миром, альтернативы которому нет, говорится в исковом требовании. Осужденный настаивал, что характер переписки с будущей супругой напрямую касается личной жизни и содержит известия о жизни близких людей. Замедление пересылки письма «причинило истцу переживания, чувство недовольства и растерянности». В качестве компенсации морального вреда он рассчитывал получить 110 тысяч рублей. Подобные эпизоды случались ранее. Так в июне 2021 года пермский филиал «Почты России» заставили компенсировать заключенному из ЯНАО моральный вред и заплатить в его пользу штраф за письмо, доставленное не вовремя. Сообщалось, что конверт из Кунгура в Харп шел 29 дней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Почту России» обязали компенсировать заключенному из ЯНАО моральный вред и заплатить в его пользу штраф за несвоевременно доставленное письмо от невесты. В судебном решении указано, что на пересылку из Перми в поселок Харп было затрачено 84 дня. «Суд решил взыскать с АО „Почта России“ в пользу ФИО6 <…> компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей, штраф в размере 1000 рублей. Взыскать с акционерного общества „Почта России“ в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей», — говорится в документе на сайте Ленинского райсуда Перми. Поскольку истец был осужден, то отправка и получение корреспонденции является для него единственным способом общения с внешним миром, альтернативы которому нет, говорится в исковом требовании. Осужденный настаивал, что характер переписки с будущей супругой напрямую касается личной жизни и содержит известия о жизни близких людей. Замедление пересылки письма «причинило истцу переживания, чувство недовольства и растерянности». В качестве компенсации морального вреда он рассчитывал получить 110 тысяч рублей. Подобные эпизоды случались ранее. Так в июне 2021 года пермский филиал «Почты России» заставили компенсировать заключенному из ЯНАО моральный вред и заплатить в его пользу штраф за письмо, доставленное не вовремя. Сообщалось, что конверт из Кунгура в Харп шел 29 дней.