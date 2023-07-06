Активист из ЯНАО объявил сбор на камеры с тепловизором для фронта. Видео

07 июля 2023 в 04:06 Размер текста - 17 +

На покупку камер нужно 200 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Активист из ЯНАО Алексей Шевцов вновь организовал сбор средств на покупку техники для фронта. Бойцам из зоны СВО требуются камеры с тепловизором. Обращение к землякам Шевцов опубликовал в социальных сетях. «Прошу Вас, мои дорогие друзья и подписчики, в помощи нашим бойцам. Сейчас очень срочная жизненная необходимость купить пять камер с тепловизором. Их установят по линии фронта.Это спасет жизни бойцов и позволит в непрерывном режиме отследить наступление ВСУ», — написал Шевцов в своем telegram-канале. Активист рассказал, что такая камера была протестирована на линии фронта и показала положительные результаты. Сумма к сбору — 200 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что активист из ЯНАО Алексей Шевцов объявил сбор средств на покупку на покупку переносного подавителя дронов. Благодаря неравнодушным жителям округа удалось собрать 370 тысяч рублей.

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов вновь организовал сбор средств на покупку техники для фронта. Бойцам из зоны СВО требуются камеры с тепловизором. Обращение к землякам Шевцов опубликовал в социальных сетях. «Прошу Вас, мои дорогие друзья и подписчики, в помощи нашим бойцам. Сейчас очень срочная жизненная необходимость купить пять камер с тепловизором. Их установят по линии фронта.Это спасет жизни бойцов и позволит в непрерывном режиме отследить наступление ВСУ», — написал Шевцов в своем telegram-канале. Активист рассказал, что такая камера была протестирована на линии фронта и показала положительные результаты. Сумма к сбору — 200 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что активист из ЯНАО Алексей Шевцов объявил сбор средств на покупку на покупку переносного подавителя дронов. Благодаря неравнодушным жителям округа удалось собрать 370 тысяч рублей.