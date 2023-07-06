06 июля 2023

Синоптик раскрыл, какой будет погода после гроз в Свердловской области

Прогноз погоды в Свердловской области на пятницу 7 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь Екатеринбурга в жару, лето, жара, зонт, солнце, фонтан
Жара продолжает господствовать в Свердловской области Фото:

Сегодня днем температура воздуха в Свердловской области незначительно понизится, но, по-прежнему, будет держаться возле отметки в 30 градусов тепла. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«В пятницу на территорию Свердловской области будет поступать умеренно-теплая воздушная масса с северо-западного направления. Более прохладный воздух ненадолго сменяет в регионе тропическую воздушную массу. В связи с этим дневная температура воздуха 7 июля по области снизится, хотя и останется близкой к отметке +30», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По информации синоптика, температура в Свердловской области днем 7 июля будет варьироваться от +24 до +29. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем до +29 градусов.

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Сегодня днем температура воздуха в Свердловской области незначительно понизится, но, по-прежнему, будет держаться возле отметки в 30 градусов тепла. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В пятницу на территорию Свердловской области будет поступать умеренно-теплая воздушная масса с северо-западного направления. Более прохладный воздух ненадолго сменяет в регионе тропическую воздушную массу. В связи с этим дневная температура воздуха 7 июля по области снизится, хотя и останется близкой к отметке +30», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По информации синоптика, температура в Свердловской области днем 7 июля будет варьироваться от +24 до +29. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем до +29 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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