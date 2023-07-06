Синоптик раскрыл, какой будет погода после гроз в Свердловской области

Сегодня днем температура воздуха в Свердловской области незначительно понизится, но, по-прежнему, будет держаться возле отметки в 30 градусов тепла. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«В пятницу на территорию Свердловской области будет поступать умеренно-теплая воздушная масса с северо-западного направления. Более прохладный воздух ненадолго сменяет в регионе тропическую воздушную массу. В связи с этим дневная температура воздуха 7 июля по области снизится, хотя и останется близкой к отметке +30», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По информации синоптика, температура в Свердловской области днем 7 июля будет варьироваться от +24 до +29. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем до +29 градусов.
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