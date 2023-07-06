«Известия»: два новых военных округа в России появятся уже к осени

Новый Московский и Ленинградский военные округа начнут функционировать с 1 сентября. План их развертывания утвердило Министерство обороны России.
«Минобороны утвердило план развертывания Московского (МВО) и Ленинградского (ЛенВО) военных округов. Оба стратегических объединения начнут функционировать 1 сентября», — пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.
При этом не исключается, что срок развертывания округов может быть сдвинут на конец года. МВО будет объединять воинские части в центральных регионах России. ЛенВО необходим из-за близости Санкт-Петербурга в прибалтийским странам, в том числе Финляндии, вступившей в НАТО.
Глава Минобороны Сергей Шойгу 3 июля сообщил о начале формирования Московского и Ленинградского военных округов. Военкор Александр Коц считает, что их создание — необходимость, поскольку в современных конфликтах численность вооруженных сил имеет большое значение.
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