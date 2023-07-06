06 июля 2023

«Известия»: два новых военных округа в России появятся уже к осени

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В Минобороны анонсировали развертывание двух новых военных округов к 1 сентября Фото:

Новый Московский и Ленинградский военные округа начнут функционировать с 1 сентября. План их развертывания утвердило Министерство обороны России.

«Минобороны утвердило план развертывания Московского (МВО) и Ленинградского (ЛенВО) военных округов. Оба стратегических объединения начнут функционировать 1 сентября», — пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

При этом не исключается, что срок развертывания округов может быть сдвинут на конец года. МВО будет объединять воинские части в центральных регионах России. ЛенВО необходим из-за близости Санкт-Петербурга в прибалтийским странам, в том числе Финляндии, вступившей в НАТО.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 3 июля сообщил о начале формирования Московского и Ленинградского военных округов. Военкор Александр Коц считает, что их создание — необходимость, поскольку в современных конфликтах численность вооруженных сил имеет большое значение.

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Новый Московский и Ленинградский военные округа начнут функционировать с 1 сентября. План их развертывания утвердило Министерство обороны России. «Минобороны утвердило план развертывания Московского (МВО) и Ленинградского (ЛенВО) военных округов. Оба стратегических объединения начнут функционировать 1 сентября», — пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве. При этом не исключается, что срок развертывания округов может быть сдвинут на конец года. МВО будет объединять воинские части в центральных регионах России. ЛенВО необходим из-за близости Санкт-Петербурга в прибалтийским странам, в том числе Финляндии, вступившей в НАТО. Глава Минобороны Сергей Шойгу 3 июля сообщил о начале формирования Московского и Ленинградского военных округов. Военкор Александр Коц считает, что их создание — необходимость, поскольку в современных конфликтах численность вооруженных сил имеет большое значение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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