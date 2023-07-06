«Известия»: два новых военных округа в России появятся уже к осени

07 июля 2023 в 05:43 Размер текста - 17 +

В Минобороны анонсировали развертывание двух новых военных округов к 1 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый Московский и Ленинградский военные округа начнут функционировать с 1 сентября. План их развертывания утвердило Министерство обороны России. «Минобороны утвердило план развертывания Московского (МВО) и Ленинградского (ЛенВО) военных округов. Оба стратегических объединения начнут функционировать 1 сентября», — пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве. При этом не исключается, что срок развертывания округов может быть сдвинут на конец года. МВО будет объединять воинские части в центральных регионах России. ЛенВО необходим из-за близости Санкт-Петербурга в прибалтийским странам, в том числе Финляндии, вступившей в НАТО. Глава Минобороны Сергей Шойгу 3 июля сообщил о начале формирования Московского и Ленинградского военных округов. Военкор Александр Коц считает, что их создание — необходимость, поскольку в современных конфликтах численность вооруженных сил имеет большое значение.

Новый Московский и Ленинградский военные округа начнут функционировать с 1 сентября. План их развертывания утвердило Министерство обороны России. «Минобороны утвердило план развертывания Московского (МВО) и Ленинградского (ЛенВО) военных округов. Оба стратегических объединения начнут функционировать 1 сентября», — пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве. При этом не исключается, что срок развертывания округов может быть сдвинут на конец года. МВО будет объединять воинские части в центральных регионах России. ЛенВО необходим из-за близости Санкт-Петербурга в прибалтийским странам, в том числе Финляндии, вступившей в НАТО. Глава Минобороны Сергей Шойгу 3 июля сообщил о начале формирования Московского и Ленинградского военных округов. Военкор Александр Коц считает, что их создание — необходимость, поскольку в современных конфликтах численность вооруженных сил имеет большое значение.