Свердловчанин стал участником СВО, чтобы исполнить мечту отца

07 июля 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Свердловчанин исполнил мечту отца, когда решил, что станет военным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Свердловской области Сергей Попов ушел на спецоперацию, чтобы исполнить давнюю мечту отца — стать военным. В зоне проведения СВО Сергей успел поучаствовать в обороне одного из ключевых населенных пунктов, хотя на фронте он совсем недавно. Солдат подчеркивает, что сам пришел в войска, потому что почувствовал потребность защищать родину. «Срочку служил в артиллерии. И почему-то всегда казалась, что ВДВ — это круто. И я пошел в ВДВ. В первую очередь, чем я вообще руководствовался — когда были Афган, Чечня людей военных уважали. Было именно такое. И у меня отец всегда хотел быть военным. Он всегда говорил: „Сделал свое дело — гуляй смело“. То есть я сейчас здесь делаю свое дело, грубо говоря, дело. И вот когда я его сделаю, буду делать остальное, что дома у меня находится. А сейчас — мне вложено, что я мужчина. Я должен это», — цитирует слова Попова telegram-канал «Герои спецоперации Z». По словам Сергея, вначале, когда прибыл в зону СВО, он не знал, что такое прилеты. «Я когда на самую первую задачу приехал, не знал, что такое прилеты, не знал, как это, что. Не слышал никаких выстрелов ранее. Мы пришли на первую задачу. Оборона. И мы начали окапываться, углубляться. Я просто слышу какой-то визг… И я просто сажусь, потому что мне это не понравилось. Я просто сел. И как я только сел, крикнули: „Садись! Ложись!“. То есть это был прилет. В принципе, инстинкт самосохранения, так сказать, просто помог мне. Я в принципе, просто в жизни никогда ничего не боялся. Так воспитан», — заявил участник спецоперации. Ранее URA.RU писало, что свердловский ветеран призвал российских солдат не трогать животных в зоне спецоперации. По словам военного, ВСУ минируют кошек и собак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Свердловской области Сергей Попов ушел на спецоперацию, чтобы исполнить давнюю мечту отца — стать военным. В зоне проведения СВО Сергей успел поучаствовать в обороне одного из ключевых населенных пунктов, хотя на фронте он совсем недавно. Солдат подчеркивает, что сам пришел в войска, потому что почувствовал потребность защищать родину. «Срочку служил в артиллерии. И почему-то всегда казалась, что ВДВ — это круто. И я пошел в ВДВ. В первую очередь, чем я вообще руководствовался — когда были Афган, Чечня людей военных уважали. Было именно такое. И у меня отец всегда хотел быть военным. Он всегда говорил: „Сделал свое дело — гуляй смело“. То есть я сейчас здесь делаю свое дело, грубо говоря, дело. И вот когда я его сделаю, буду делать остальное, что дома у меня находится. А сейчас — мне вложено, что я мужчина. Я должен это», — цитирует слова Попова telegram-канал «Герои спецоперации Z». По словам Сергея, вначале, когда прибыл в зону СВО, он не знал, что такое прилеты. «Я когда на самую первую задачу приехал, не знал, что такое прилеты, не знал, как это, что. Не слышал никаких выстрелов ранее. Мы пришли на первую задачу. Оборона. И мы начали окапываться, углубляться. Я просто слышу какой-то визг… И я просто сажусь, потому что мне это не понравилось. Я просто сел. И как я только сел, крикнули: „Садись! Ложись!“. То есть это был прилет. В принципе, инстинкт самосохранения, так сказать, просто помог мне. Я в принципе, просто в жизни никогда ничего не боялся. Так воспитан», — заявил участник спецоперации. Ранее URA.RU писало, что свердловский ветеран призвал российских солдат не трогать животных в зоне спецоперации. По словам военного, ВСУ минируют кошек и собак.