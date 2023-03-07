Свердловский ветеран призвал российских бойцов не трогать кошек и собак в зоне СВО

Вооруженные силы Украины используют грязные методы ведения борьбы против солдат российской армии. Одним из излюбленных методов ВСУ является минирование кошек и собак. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился ветеран боевых действий в Чечне Анатолий из Алапаевска (Свердловская область).
«Солдат может услышать мяуканье и скуление, например, из-за двери шкафа или стеллажа. Мне очень жаль, но животное обречено на гибель. Скорее всего, его там заперли вместе с гранатой. Это всегда очень сложный момент. В таких ситуациях хочется оставаться человеком. Спасти животное. Но делать это категорически нельзя. Надо помнить, что все, что окружает тебя, может быть заминировано», — рассказал Анатолий.
В телефонном разговоре с журналистом URA.RU ветеран советской и российской службы внешней разведки, герой СССР Владимир Горовой заявил, что минирование животных — часто встречающаяся практика. « В Афганистане я не воевал. И в Чечне не был. Но я был сотрудником службы внешней разведки. Слышал такие истории, когда во время военных кампаний минировали не только животных, но и тела противников. Такая практика не нова. Особенно сейчас, учитывая, какую грузную войну ведет против нас ООН и НАТО руками Украины», — отметил Горовой.
«Во времена войны в Афганистане очень часто применяли метод минирования животных. Тогда это были козы и бараны. В силу того, что в данной местности огромное количество данной живности. На Украине это кошки и собаки. Метод ведения боевых действий на самом деле не новый, им пользуются уже несколько десятилетий. Но стоит признать, что метод эффективный. Он рассчитан на человечность солдата. Российский солдат — это гуманный человек. И, конечно, наш солдат захочет помочь котенку или щеночку, но, к сожалению, этого делать нельзя. Задача каждого солдата — не только успешно выполнять боевые задачи, но и сохранить жизнь себе и своему товарищу», — заявил бывший разведчик, экс-офицер спецназа Анатолий Матвийчук. К слову, Матвийчук прошел войну в Афганистане, имеет два ордена Красной Звезды и два ордена Республики Сирия.
Ранее URA.RU писало, что ветеран чеченской войны из Алапаевска посоветовал российским бойцам воздержаться от курения в зоне спецоперации. По словам ветерана, табак оставляет запах. Некурящий противник может спокойно обнаружить бойца. Такая мера поможет сохранить жизнь российскому солдату.
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