Свердловский ветеран призвал российских бойцов не трогать кошек и собак в зоне СВО

08 марта 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Свердловский ветеран Чечни посоветовал не спасать животных, запертых в закрытых пространствах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины используют грязные методы ведения борьбы против солдат российской армии. Одним из излюбленных методов ВСУ является минирование кошек и собак. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился ветеран боевых действий в Чечне Анатолий из Алапаевска (Свердловская область). «Солдат может услышать мяуканье и скуление, например, из-за двери шкафа или стеллажа. Мне очень жаль, но животное обречено на гибель. Скорее всего, его там заперли вместе с гранатой. Это всегда очень сложный момент. В таких ситуациях хочется оставаться человеком. Спасти животное. Но делать это категорически нельзя. Надо помнить, что все, что окружает тебя, может быть заминировано», — рассказал Анатолий. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU ветеран советской и российской службы внешней разведки, герой СССР Владимир Горовой заявил, что минирование животных — часто встречающаяся практика. « В Афганистане я не воевал. И в Чечне не был. Но я был сотрудником службы внешней разведки. Слышал такие истории, когда во время военных кампаний минировали не только животных, но и тела противников. Такая практика не нова. Особенно сейчас, учитывая, какую грузную войну ведет против нас ООН и НАТО руками Украины», — отметил Горовой. «Во времена войны в Афганистане очень часто применяли метод минирования животных. Тогда это были козы и бараны. В силу того, что в данной местности огромное количество данной живности. На Украине это кошки и собаки. Метод ведения боевых действий на самом деле не новый, им пользуются уже несколько десятилетий. Но стоит признать, что метод эффективный. Он рассчитан на человечность солдата. Российский солдат — это гуманный человек. И, конечно, наш солдат захочет помочь котенку или щеночку, но, к сожалению, этого делать нельзя. Задача каждого солдата — не только успешно выполнять боевые задачи, но и сохранить жизнь себе и своему товарищу», — заявил бывший разведчик, экс-офицер спецназа Анатолий Матвийчук. К слову, Матвийчук прошел войну в Афганистане, имеет два ордена Красной Звезды и два ордена Республики Сирия. Ранее URA.RU писало, что ветеран чеченской войны из Алапаевска посоветовал российским бойцам воздержаться от курения в зоне спецоперации. По словам ветерана, табак оставляет запах. Некурящий противник может спокойно обнаружить бойца. Такая мера поможет сохранить жизнь российскому солдату. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины используют грязные методы ведения борьбы против солдат российской армии. Одним из излюбленных методов ВСУ является минирование кошек и собак. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился ветеран боевых действий в Чечне Анатолий из Алапаевска (Свердловская область). «Солдат может услышать мяуканье и скуление, например, из-за двери шкафа или стеллажа. Мне очень жаль, но животное обречено на гибель. Скорее всего, его там заперли вместе с гранатой. Это всегда очень сложный момент. В таких ситуациях хочется оставаться человеком. Спасти животное. Но делать это категорически нельзя. Надо помнить, что все, что окружает тебя, может быть заминировано», — рассказал Анатолий. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU ветеран советской и российской службы внешней разведки, герой СССР Владимир Горовой заявил, что минирование животных — часто встречающаяся практика. « В Афганистане я не воевал. И в Чечне не был. Но я был сотрудником службы внешней разведки. Слышал такие истории, когда во время военных кампаний минировали не только животных, но и тела противников. Такая практика не нова. Особенно сейчас, учитывая, какую грузную войну ведет против нас ООН и НАТО руками Украины», — отметил Горовой. «Во времена войны в Афганистане очень часто применяли метод минирования животных. Тогда это были козы и бараны. В силу того, что в данной местности огромное количество данной живности. На Украине это кошки и собаки. Метод ведения боевых действий на самом деле не новый, им пользуются уже несколько десятилетий. Но стоит признать, что метод эффективный. Он рассчитан на человечность солдата. Российский солдат — это гуманный человек. И, конечно, наш солдат захочет помочь котенку или щеночку, но, к сожалению, этого делать нельзя. Задача каждого солдата — не только успешно выполнять боевые задачи, но и сохранить жизнь себе и своему товарищу», — заявил бывший разведчик, экс-офицер спецназа Анатолий Матвийчук. К слову, Матвийчук прошел войну в Афганистане, имеет два ордена Красной Звезды и два ордена Республики Сирия. Ранее URA.RU писало, что ветеран чеченской войны из Алапаевска посоветовал российским бойцам воздержаться от курения в зоне спецоперации. По словам ветерана, табак оставляет запах. Некурящий противник может спокойно обнаружить бойца. Такая мера поможет сохранить жизнь российскому солдату.