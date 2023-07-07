The Economist: конфликт на Украине положил начало новой эре войн

07 июля 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

В будущих войнах будет задействована живая сила, несмотря на развитие искусственного интеллекта Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине указывает на начало новой эры высокотехнологичных войн. Теперь бои становятся прозрачными, а их результат все сильнее зависит от разведки. Об этом написали в The Economist. В издании написали, что украинский конфликт указывает на новый вид боевых действий с обилием высоких технологий. «Во-первых, поле боя становится прозрачным. Забудьте о биноклях или картах. Подумайте о всевидящих датчиках на спутниках и флотах дронов. <…> Это качество гиперпрозрачности означает, что будущие войны будут зависеть от разведки», — говорится в статье. В материале отметили, что в будущем военным нужно будет разрабатывать новые способы ведения боевых действий. Стратегии будут основываться на мобильности, рассредоточении, скрытности и обмане противника. Также, несмотря на развитие искусственного интеллекта, в военных действиях по-прежнему будут использовать большое количество живой силы. Кроме того, масштабные конфликты в будущем будут все сильнее размывать границы между военнослужащими, гражданскими и различными коммерческими компаниями. Ранее хакер Петр Левашов предрек технологический прорыв на поле боя в 2023 году. Он говорил, что вскоре на фронте могут появиться беспилотники, управляемые искусственным интеллектом.

Конфликт на Украине указывает на начало новой эры высокотехнологичных войн. Теперь бои становятся прозрачными, а их результат все сильнее зависит от разведки. Об этом написали в The Economist. В издании написали, что украинский конфликт указывает на новый вид боевых действий с обилием высоких технологий. «Во-первых, поле боя становится прозрачным. Забудьте о биноклях или картах. Подумайте о всевидящих датчиках на спутниках и флотах дронов. <…> Это качество гиперпрозрачности означает, что будущие войны будут зависеть от разведки», — говорится в статье. В материале отметили, что в будущем военным нужно будет разрабатывать новые способы ведения боевых действий. Стратегии будут основываться на мобильности, рассредоточении, скрытности и обмане противника. Также, несмотря на развитие искусственного интеллекта, в военных действиях по-прежнему будут использовать большое количество живой силы. Кроме того, масштабные конфликты в будущем будут все сильнее размывать границы между военнослужащими, гражданскими и различными коммерческими компаниями. Ранее хакер Петр Левашов предрек технологический прорыв на поле боя в 2023 году. Он говорил, что вскоре на фронте могут появиться беспилотники, управляемые искусственным интеллектом.