The Economist: конфликт на Украине положил начало новой эре войн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. stock, бпла, беспилотник,  дрон,  stock
В будущих войнах будет задействована живая сила, несмотря на развитие искусственного интеллекта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине указывает на начало новой эры высокотехнологичных войн. Теперь бои становятся прозрачными, а их результат все сильнее зависит от разведки. Об этом написали в The Economist.

В издании написали, что украинский конфликт указывает на новый вид боевых действий с обилием высоких технологий. «Во-первых, поле боя становится прозрачным. Забудьте о биноклях или картах. Подумайте о всевидящих датчиках на спутниках и флотах дронов. <…> Это качество гиперпрозрачности означает, что будущие войны будут зависеть от разведки», — говорится в статье.

В материале отметили, что в будущем военным нужно будет разрабатывать новые способы ведения боевых действий. Стратегии будут основываться на мобильности, рассредоточении, скрытности и обмане противника.

Также, несмотря на развитие искусственного интеллекта, в военных действиях по-прежнему будут использовать большое количество живой силы. Кроме того, масштабные конфликты в будущем будут все сильнее размывать границы между военнослужащими, гражданскими и различными коммерческими компаниями.

Ранее хакер Петр Левашов предрек технологический прорыв на поле боя в 2023 году. Он говорил, что вскоре на фронте могут появиться беспилотники, управляемые искусственным интеллектом.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конфликт на Украине указывает на начало новой эры высокотехнологичных войн. Теперь бои становятся прозрачными, а их результат все сильнее зависит от разведки. Об этом написали в The Economist. В издании написали, что украинский конфликт указывает на новый вид боевых действий с обилием высоких технологий. «Во-первых, поле боя становится прозрачным. Забудьте о биноклях или картах. Подумайте о всевидящих датчиках на спутниках и флотах дронов. <…> Это качество гиперпрозрачности означает, что будущие войны будут зависеть от разведки», — говорится в статье. В материале отметили, что в будущем военным нужно будет разрабатывать новые способы ведения боевых действий. Стратегии будут основываться на мобильности, рассредоточении, скрытности и обмане противника. Также, несмотря на развитие искусственного интеллекта, в военных действиях по-прежнему будут использовать большое количество живой силы. Кроме того, масштабные конфликты в будущем будут все сильнее размывать границы между военнослужащими, гражданскими и различными коммерческими компаниями. Ранее хакер Петр Левашов предрек технологический прорыв на поле боя в 2023 году. Он говорил, что вскоре на фронте могут появиться беспилотники, управляемые искусственным интеллектом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...