Что такое соцсеть Threads и почему она так популярна

В мире запустили новую социальную сеть Threads
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В мире запустили новую социальную сеть Threads Фото:

Компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) 5 июля запустила приложение Threads для смартфонов на платформе IOS и Android. Это новая социальная сеть, похожая своим функционалом на Twitter. За сутки с момента запуска его установили боле 10 миллионов человек. URA.RU рассказывает, чем интересна Threads.

Особенности Threads

Threads работает на базе Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta). Приложение полностью привязано к аккаунту пользователя в нем. Из новой соцсети невозможно удалиться при наличии аккаунта в Instagram. Сервисы связаны друг с другом, поэтому при регистрации в Threads новым пользователям предлагается подписаться на друзей и из Instagram.

Threads работает по принципу микроблогов в Twitter. Пользователи новой соцсети могут оставлять сообщения до 500 символов. По аналогии со своим конкурентом Threads предлагает верифицировать аккаунт, добавив «синюю галочку». Данная услуга стоит 10 долларов в месяц.

При этом в Twitter уже давно можно писать сообщения до четырех тысяч знаков. А чтобы добавить «галочку», пользователю нужно заплатить восемь долларов в месяц. Владельцы техники Apple вынуждены платить 11 долларов.

В Threads, как и любой соцсети, есть лента новостей, где отображаются материалы тех людей, на которых подписан пользователь. Также в ленте всплывают «рекомендованный контент» от других авторов. Пользователи могу сделать свой аккаунт открытым или закрытым. Кроме того, настройки приватности позволяют скрывать из ленты определенные публикации по ключевым словам.

Плюсы и минусы Threads

Из положительных моментов новой социальной сети пользователи отмечают несколько преимуществ по сравнению с Twitter. В первую очередь это отсутствие рекламы на данный момент. Также читатели обратили внимание, что комментарии под постами немного смещаются вправо, что позволяет лучше ориентироваться в ленте новостей и тредах.

Тем не менее читатели подчеркнули ряд минусов Threads. Это отсутствие возможности писать личные сообщения, нельзя вести поиск по хэштегам, а также пересылать сообщения в формате gif. При этом все эти возможности сохраняются в Twitter.

Threads против Twitter

По мнению главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, Threads пытается заработать очки доверия на недовольстве пользователей переменами в Twitter.

«Threads действительно пересекается с Twitter, и определенная аудитория сейчас может туда из Twitter уйти. У нового приложения есть возможность стать популярным, если ему удастся привлечь внимание пользователей какими-то фишками, которых нет в Twitter», — подчеркнул Кусков.

Портал Semafor, ссылаясь на письмо юриста Twitter Алекса Спиро, написал, что компания Twitter может подать в суд на корпорацию Meta из-за запуска конкурирующего проекта. Адвокат подчеркнул, что Meta занималась переманиванием сотрудников, который в настоящий момент имеют доступ к конфиденциальной информации, связанной с Twitter. По мнению Спиро, Threads был создан с использованием интеллектуальной собственности Twitter, а это незаконно. При этом в Meta называют эти обвинения беспочвенными.

Threads в России

Аналитик Кусков считает, что для россиян новая социальная сеть может быть не интересна в связи с тем, что ею можно пользоваться только при включенном VPN. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что любая социальная сеть может работать в России только при соблюдении российского законодательства.

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Компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) 5 июля запустила приложение Threads для смартфонов на платформе IOS и Android. Это новая социальная сеть, похожая своим функционалом на Twitter. За сутки с момента запуска его установили боле 10 миллионов человек. URA.RU рассказывает, чем интересна Threads. Threads работает на базе Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta). Приложение полностью привязано к аккаунту пользователя в нем. Из новой соцсети невозможно удалиться при наличии аккаунта в Instagram. Сервисы связаны друг с другом, поэтому при регистрации в Threads новым пользователям предлагается подписаться на друзей и из Instagram. Threads работает по принципу микроблогов в Twitter. Пользователи новой соцсети могут оставлять сообщения до 500 символов. По аналогии со своим конкурентом Threads предлагает верифицировать аккаунт, добавив «синюю галочку». Данная услуга стоит 10 долларов в месяц. При этом в Twitter уже давно можно писать сообщения до четырех тысяч знаков. А чтобы добавить «галочку», пользователю нужно заплатить восемь долларов в месяц. Владельцы техники Apple вынуждены платить 11 долларов. В Threads, как и любой соцсети, есть лента новостей, где отображаются материалы тех людей, на которых подписан пользователь. Также в ленте всплывают «рекомендованный контент» от других авторов. Пользователи могу сделать свой аккаунт открытым или закрытым. Кроме того, настройки приватности позволяют скрывать из ленты определенные публикации по ключевым словам. Из положительных моментов новой социальной сети пользователи отмечают несколько преимуществ по сравнению с Twitter. В первую очередь это отсутствие рекламы на данный момент. Также читатели обратили внимание, что комментарии под постами немного смещаются вправо, что позволяет лучше ориентироваться в ленте новостей и тредах. Тем не менее читатели подчеркнули ряд минусов Threads. Это отсутствие возможности писать личные сообщения, нельзя вести поиск по хэштегам, а также пересылать сообщения в формате gif. При этом все эти возможности сохраняются в Twitter. По мнению главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, Threads пытается заработать очки доверия на недовольстве пользователей переменами в Twitter. Портал Semafor, ссылаясь на письмо юриста Twitter Алекса Спиро, написал, что компания Twitter может подать в суд на корпорацию Meta из-за запуска конкурирующего проекта. Адвокат подчеркнул, что Meta занималась переманиванием сотрудников, который в настоящий момент имеют доступ к конфиденциальной информации, связанной с Twitter. По мнению Спиро, Threads был создан с использованием интеллектуальной собственности Twitter, а это незаконно. При этом в Meta называют эти обвинения беспочвенными. Аналитик Кусков считает, что для россиян новая социальная сеть может быть не интересна в связи с тем, что ею можно пользоваться только при включенном VPN. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что любая социальная сеть может работать в России только при соблюдении российского законодательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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