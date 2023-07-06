Беларусь покажет на «Иннопроме» мобильные парковки и скоростные лифты

07 июля 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Республика Беларусь в этом году является официальным партнером «Иннопрома» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Среди экспонатов белорусского стенда на промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, будут новинки. Например, скоростной лифт и мобильная парковка от компании «Могилевлифтмаш». Об этом рассказал директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко. «Этот год для нас особенный. Впервые за продолжительное время Беларусь является страной партнером [„Иннопрома“], впервые мы максимально представлены на выставочной площадке […] Есть техника, которая впервые выставляется в рамках таких мероприятий. „Могилевлифтмаш“ удивит скоростным лифтом, мобильной парковкой и другими объектами. Отдельная площадка будет представлена „БелАЗом“ — крупнейшим производителем карьерной техники», — рассказал Набешко во время пресс-конференции в ТАСС. «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страна-партнер мероприятия в этом году — Белоруссия. Среди статусных гостей — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министра Беларуси Роман Головченко и его заместитель Петр Пархомчик, а также премьер Казахстана Алихан Смаилов с замом Маратом Карабаевым. Кроме них на мероприятие ждут мэра Москвы Сергея Собянина и других випов.

Среди экспонатов белорусского стенда на промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, будут новинки. Например, скоростной лифт и мобильная парковка от компании «Могилевлифтмаш». Об этом рассказал директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко. «Этот год для нас особенный. Впервые за продолжительное время Беларусь является страной партнером [„Иннопрома“], впервые мы максимально представлены на выставочной площадке […] Есть техника, которая впервые выставляется в рамках таких мероприятий. „Могилевлифтмаш“ удивит скоростным лифтом, мобильной парковкой и другими объектами. Отдельная площадка будет представлена „БелАЗом“ — крупнейшим производителем карьерной техники», — рассказал Набешко во время пресс-конференции в ТАСС. «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страна-партнер мероприятия в этом году — Белоруссия. Среди статусных гостей — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министра Беларуси Роман Головченко и его заместитель Петр Пархомчик, а также премьер Казахстана Алихан Смаилов с замом Маратом Карабаевым. Кроме них на мероприятие ждут мэра Москвы Сергея Собянина и других випов.