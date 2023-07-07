В США предсказали сценарий третьей мировой войны

WSJ: третью мировую войну будут вести с помощью вирусов

07 июля 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Вирусы станут основным оружием третьей мировой войны, убеждены в WSJ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ракеты и другое привычное оружие, вероятнее всего, не будут задействованы в третьей мировой войне. Предпочтение будет отдано использованию биологических и компьютерных вирусов, считают обозреватели американской газеты The Wall Street Journal. «Обычные пушки, бомбы, ракеты или войска могут вообще не фигурировать в Третьей мировой войне. Биологические и компьютерные вирусы, скорее всего, станут предпочтительным оружием», — говорится в материале WSJ. Отмечается, что биологические и кибервирусы уже прошли некоторые испытания, которые подтвердили их опасность. Поводом для третьей мировой войны, по мнению западных обозревателей, могут стать конфликт России с Украиной или мятеж ЧВК «Вагнер». Также COVID-19, хоть и не являлся преднамеренной атакой, но хорошо показал, как биологический вирус может нанести ущерб экономике и демографии страны. В конце 2022 года в США заявили, что третья мировая война может начаться в 2023. О вероятных сценариях развития масштабных событий рассказал американский военный аналитик Роберт Фарли. По его словам, несмотря на маловероятный сценарий прямого военного столкновения НАТО с Россией из-за ситуации на Украине, эскалация все еще остается возможной.

Ракеты и другое привычное оружие, вероятнее всего, не будут задействованы в третьей мировой войне. Предпочтение будет отдано использованию биологических и компьютерных вирусов, считают обозреватели американской газеты The Wall Street Journal. «Обычные пушки, бомбы, ракеты или войска могут вообще не фигурировать в Третьей мировой войне. Биологические и компьютерные вирусы, скорее всего, станут предпочтительным оружием», — говорится в материале WSJ. Отмечается, что биологические и кибервирусы уже прошли некоторые испытания, которые подтвердили их опасность. Поводом для третьей мировой войны, по мнению западных обозревателей, могут стать конфликт России с Украиной или мятеж ЧВК «Вагнер». Также COVID-19, хоть и не являлся преднамеренной атакой, но хорошо показал, как биологический вирус может нанести ущерб экономике и демографии страны. В конце 2022 года в США заявили, что третья мировая война может начаться в 2023. О вероятных сценариях развития масштабных событий рассказал американский военный аналитик Роберт Фарли. По его словам, несмотря на маловероятный сценарий прямого военного столкновения НАТО с Россией из-за ситуации на Украине, эскалация все еще остается возможной.