В США предсказали сценарий третьей мировой войны

WSJ: третью мировую войну будут вести с помощью вирусов
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Клипарт "Коронавирус". Москва, вирус, covid19, коронавирус
Вирусы станут основным оружием третьей мировой войны, убеждены в WSJ Фото:

Ракеты и другое привычное оружие, вероятнее всего, не будут задействованы в третьей мировой войне. Предпочтение будет отдано использованию биологических и компьютерных вирусов, считают обозреватели американской газеты The Wall Street Journal.

«Обычные пушки, бомбы, ракеты или войска могут вообще не фигурировать в Третьей мировой войне. Биологические и компьютерные вирусы, скорее всего, станут предпочтительным оружием», — говорится в материале WSJ. Отмечается, что биологические и кибервирусы уже прошли некоторые испытания, которые подтвердили их опасность.

Поводом для третьей мировой войны, по мнению западных обозревателей, могут стать конфликт России с Украиной или мятеж ЧВК «Вагнер». Также COVID-19, хоть и не являлся преднамеренной атакой, но хорошо показал, как биологический вирус может нанести ущерб экономике и демографии страны.

В конце 2022 года в США заявили, что третья мировая война может начаться в 2023. О вероятных сценариях развития масштабных событий рассказал американский военный аналитик Роберт Фарли. По его словам, несмотря на маловероятный сценарий прямого военного столкновения НАТО с Россией из-за ситуации на Украине, эскалация все еще остается возможной.

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Ракеты и другое привычное оружие, вероятнее всего, не будут задействованы в третьей мировой войне. Предпочтение будет отдано использованию биологических и компьютерных вирусов, считают обозреватели американской газеты The Wall Street Journal. «Обычные пушки, бомбы, ракеты или войска могут вообще не фигурировать в Третьей мировой войне. Биологические и компьютерные вирусы, скорее всего, станут предпочтительным оружием», — говорится в материале WSJ. Отмечается, что биологические и кибервирусы уже прошли некоторые испытания, которые подтвердили их опасность. Поводом для третьей мировой войны, по мнению западных обозревателей, могут стать конфликт России с Украиной или мятеж ЧВК «Вагнер». Также COVID-19, хоть и не являлся преднамеренной атакой, но хорошо показал, как биологический вирус может нанести ущерб экономике и демографии страны. В конце 2022 года в США заявили, что третья мировая война может начаться в 2023. О вероятных сценариях развития масштабных событий рассказал американский военный аналитик Роберт Фарли. По его словам, несмотря на маловероятный сценарий прямого военного столкновения НАТО с Россией из-за ситуации на Украине, эскалация все еще остается возможной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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