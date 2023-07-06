06 июля 2023

В Екатеринбурге выросло число больных менингитом после вспышки инфекции на складе Ozon

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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, операционная, пациент, больной, каталка, врач, больница
Восемь человек госпитализировали с менингококковой инфекцией Фото:
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Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге

На фоне вспышки менингококковой инфекции в распределительном центре Ozon в медицинские учреждения Свердловской области госпитализировали 8 человек. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«6 пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще 2 пациента госпитализированы в ГКБ №40. Состояние всех пациентов удовлетворительное», — сказано в сообщении официального telegram-канала свердловского минздрава.

В распределительном центре маркетплейса Ozon зафиксировали вспышку менингококковой инфекции. На предприятии начали массово вакцинировать людей. Двое сотрудников умерли из-за быстрого течения болезни. Вся информация о вспышке смертельной инфекции на складе Ozon в Екатеринбурге — в материале URA.RU.

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На фоне вспышки менингококковой инфекции в распределительном центре Ozon в медицинские учреждения Свердловской области госпитализировали 8 человек. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. «6 пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще 2 пациента госпитализированы в ГКБ №40. Состояние всех пациентов удовлетворительное», — сказано в сообщении официального telegram-канала свердловского минздрава. В распределительном центре маркетплейса Ozon зафиксировали вспышку менингококковой инфекции. На предприятии начали массово вакцинировать людей. Двое сотрудников умерли из-за быстрого течения болезни. Вся информация о вспышке смертельной инфекции на складе Ozon в Екатеринбурге — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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