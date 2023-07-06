В Екатеринбурге выросло число больных менингитом после вспышки инфекции на складе Ozon

На фоне вспышки менингококковой инфекции в распределительном центре Ozon в медицинские учреждения Свердловской области госпитализировали 8 человек. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«6 пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще 2 пациента госпитализированы в ГКБ №40. Состояние всех пациентов удовлетворительное», — сказано в сообщении официального telegram-канала свердловского минздрава.
В распределительном центре маркетплейса Ozon зафиксировали вспышку менингококковой инфекции. На предприятии начали массово вакцинировать людей. Двое сотрудников умерли из-за быстрого течения болезни. Вся информация о вспышке смертельной инфекции на складе Ozon в Екатеринбурге — в материале URA.RU.
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