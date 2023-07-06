В Екатеринбурге выросло число больных менингитом после вспышки инфекции на складе Ozon 07 июля 2023 в 11:37 Размер текста - 17 + Восемь человек госпитализировали с менингококковой инфекцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге На фоне вспышки менингококковой инфекции в распределительном центре Ozon в медицинские учреждения Свердловской области госпитализировали 8 человек. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. «6 пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще 2 пациента госпитализированы в ГКБ №40. Состояние всех пациентов удовлетворительное», — сказано в сообщении официального telegram-канала свердловского минздрава. В распределительном центре маркетплейса Ozon зафиксировали вспышку менингококковой инфекции. На предприятии начали массово вакцинировать людей. Двое сотрудников умерли из-за быстрого течения болезни. Вся информация о вспышке смертельной инфекции на складе Ozon в Екатеринбурге — в материале URA.RU. На фоне вспышки менингококковой инфекции в распределительном центре Ozon в медицинские учреждения Свердловской области госпитализировали 8 человек. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. «6 пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще 2 пациента госпитализированы в ГКБ №40. Состояние всех пациентов удовлетворительное», — сказано в сообщении официального telegram-канала свердловского минздрава. В распределительном центре маркетплейса Ozon зафиксировали вспышку менингококковой инфекции. На предприятии начали массово вакцинировать людей. Двое сотрудников умерли из-за быстрого течения болезни. Вся информация о вспышке смертельной инфекции на складе Ozon в Екатеринбурге — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям