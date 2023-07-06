Губернатор Моор осмотрел спорткомплекс имени тюменского Героя России Жумабая Раизова

Во время рабочей поездки в Казанский район губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел детский спорткомплекс «Медведь» имени Героя России Жумабая Раизова. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«Александр Моор осмотрел детский спорткомплекс „Медведь“ имени Героя России Жумабая Раизова в Казанском районе. Муниципальный спортивный объект капитально отремонтирован за счет средств местного бюджета по поручению главы региона», — указано в публикации Инфоцентра.
Там добавили, что в спорткомплексе проходят тренировки по плаванию и ДЗЮДО. Более десяти воспитанников имеют юношеские спортивные разряды.
В рамках рабочей поездки глава региона планирует встретиться с родителями и женами мобилизованных жителей Казанского района. А также проверить местные сельскохозяйственные предприятия и больницы.
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