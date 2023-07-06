Губернатор Моор осмотрел спорткомплекс имени тюменского Героя России Жумабая Раизова

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Казанский район Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время рабочей поездки в Казанский район губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел детский спорткомплекс «Медведь» имени Героя России Жумабая Раизова. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Александр Моор осмотрел детский спорткомплекс „Медведь“ имени Героя России Жумабая Раизова в Казанском районе. Муниципальный спортивный объект капитально отремонтирован за счет средств местного бюджета по поручению главы региона», — указано в публикации Инфоцентра.

Там добавили, что в спорткомплексе проходят тренировки по плаванию и ДЗЮДО. Более десяти воспитанников имеют юношеские спортивные разряды.

В рамках рабочей поездки глава региона планирует встретиться с родителями и женами мобилизованных жителей Казанского района. А также проверить местные сельскохозяйственные предприятия и больницы.