06 июля 2023

Губернатор Моор осмотрел спорткомплекс имени тюменского Героя России Жумабая Раизова

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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Казанский район Фото:

Во время рабочей поездки в Казанский район губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел детский спорткомплекс «Медведь» имени Героя России Жумабая Раизова. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Александр Моор осмотрел детский спорткомплекс „Медведь“ имени Героя России Жумабая Раизова в Казанском районе. Муниципальный спортивный объект капитально отремонтирован за счет средств местного бюджета по поручению главы региона», — указано в публикации Инфоцентра.

Там добавили, что в спорткомплексе проходят тренировки по плаванию и ДЗЮДО. Более десяти воспитанников имеют юношеские спортивные разряды.

В рамках рабочей поездки глава региона планирует встретиться с родителями и женами мобилизованных жителей Казанского района. А также проверить местные сельскохозяйственные предприятия и больницы.

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Во время рабочей поездки в Казанский район губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел детский спорткомплекс «Медведь» имени Героя России Жумабая Раизова. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Александр Моор осмотрел детский спорткомплекс „Медведь“ имени Героя России Жумабая Раизова в Казанском районе. Муниципальный спортивный объект капитально отремонтирован за счет средств местного бюджета по поручению главы региона», — указано в публикации Инфоцентра. Там добавили, что в спорткомплексе проходят тренировки по плаванию и ДЗЮДО. Более десяти воспитанников имеют юношеские спортивные разряды. В рамках рабочей поездки глава региона планирует встретиться с родителями и женами мобилизованных жителей Казанского района. А также проверить местные сельскохозяйственные предприятия и больницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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