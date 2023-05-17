Глава курганского округа, где горели поселки, ушел в отставку. Инсайд URA.RU подтвердился

Глава Шадринского округа Курганской области Копылов ушел в отставку

18 мая 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Сергей Копылов возглавлял Шадринский муниципальный округ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов ушел в отставку. Данная информация размещена в официальной группе администрации округа в социальной сети «ВКонтакте». В начале мая в Шадринском округе прошли масштабные пожары. «Сегодня в администрации округа состоялось внеочередное заседание Думы муниципалитета под председательством Геннадия Суханова. Участие в его работе принимал начальник управления внутренней политики регионального правительства Евгений Сорогин.Поводом для внеочередного заседания стало поступившее от главы округа Сергея Копылова заявление о снятии с него полномочий главы нашего муниципалитета», — указано в сообщении. Копылов поблагодарил собравшихся за годы совместной работы. Большинство депутатов приняли его отставку. Сейчас полномочия руководителя муниципалитета будет исполнять первый заместитель главы Андрей Косовских. Ранее источники URA.RU сообщали, что Копылову грозит отставка из-за масштабных пожаров в селе Юлдус и деревня Плоская, в которых огонь уничтожил сотни домов, и погибли люди. Также сообщалось, что после пожаров силовики начали проводить проверки в администрации округа. Копылов руководил муниципалитетом с 2020 года.

Глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов ушел в отставку. Данная информация размещена в официальной группе администрации округа в социальной сети «ВКонтакте». В начале мая в Шадринском округе прошли масштабные пожары. «Сегодня в администрации округа состоялось внеочередное заседание Думы муниципалитета под председательством Геннадия Суханова. Участие в его работе принимал начальник управления внутренней политики регионального правительства Евгений Сорогин.Поводом для внеочередного заседания стало поступившее от главы округа Сергея Копылова заявление о снятии с него полномочий главы нашего муниципалитета», — указано в сообщении. Копылов поблагодарил собравшихся за годы совместной работы. Большинство депутатов приняли его отставку. Сейчас полномочия руководителя муниципалитета будет исполнять первый заместитель главы Андрей Косовских. Ранее источники URA.RU сообщали, что Копылову грозит отставка из-за масштабных пожаров в селе Юлдус и деревня Плоская, в которых огонь уничтожил сотни домов, и погибли люди. Также сообщалось, что после пожаров силовики начали проводить проверки в администрации округа. Копылов руководил муниципалитетом с 2020 года.