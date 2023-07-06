Кресло Петра Созонова займет выходец из Волгограда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат думы ХМАО Петр Созонов покинет пост директора ООО «Газпром трансгаз Югорска» после взрыва газопровода «Ямбург — Елец-1», унесшего жизни четверых сотрудников. Инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте сообщает, что его планируют заменить на варяга из аналогичного подразделения ПАО «Газпром» в Волгограде.

«Созонов покинет пост гендиректора „Газпром трансгаз Югорска“, который занимал с 2012 года. Его заменит первый зам ООО „Газпром трансгаз Волгоград“ Алексей Кшесинский. Перевод нового газового генерала намечен на 10 июля», — сообщает инсайдер.

Депутат городской думы Югорска Антон Пантин подтвердил, что в коллективе компании ходят слухи об уходе Созонова. «Ему 10 июля исполняется 60 лет, хороший возраст для ухода на пенсию. Среди сотрудников после ЧП на газопроводе начались разговоры о появлении нового газового генерала. Правда, первоначально речь шла о назначенце из Санкт-Петербурга, но это не главное. После небольшой аварии обычно следуют увольнения, а в Лыхме погибли люди. Кадровые перестановки в таком случае пойдут на пользу коллективу. Созонов возглавляет компанию уже 11 лет, и теперь сможет сосредоточиться на работе в окружной думе», — прокомментировал депутат.

Еще один источник, близкий к «Газпрому», на условиях анонимности подтвердил назначение Кшесинского. «Решение направлено на согласование [председателю правления ПАО „Газпром“ Алексею] Миллеру», — сообщил информатор.

Созонов не ответил на звонки и СМС корреспондента агентства. Ответы пресс-служб ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» ожидаются.

Ранее URA.RU писало о взрыве на участке газопровода «Газпром трансгаз Югорск» в Белоярском районе. Один человек погиб, пятеро получили ожоги, позже стало известно, что в больнице умерли еще трое из них.