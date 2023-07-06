06 июля 2023

Предприятие «Уралвагонзавода» отправило на СВО отремонтированные двигатели для боевых машин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На 81-м бронетанковом ремонтном заводе отремонтировали двигатели и силовые агрегаты, пострадавшие в ходе СВО
На 81-м бронетанковом ремонтном заводе отремонтировали двигатели и силовые агрегаты, пострадавшие в ходе СВО Фото:

«81 бронетанковый ремонтный завод» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) отправил в зону проведения специальной военной операции партию отремонтированных двигателей для боевых машин и силовые агрегаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УВЗ.

«После капремонта двигатели прошли весь цикл необходимых испытаний. Испытательные тесты нужны для проверки параметров двигателя на соответствие техническим условиям, надежности и работоспособности, наличию дополнительных ресурсов», — рассказали в пресс-службе концерна.

Минобороны РФ уже приняло отремонтированные двигатели В-46. Их устанавливаются на боевые машины, они надежны и просты в эксплуатации.

Минобороны уже получило отремонтированные двигатели и силовые агрегаты
Минобороны уже получило отремонтированные двигатели и силовые агрегаты
Фото:

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«81 бронетанковый ремонтный завод» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) отправил в зону проведения специальной военной операции партию отремонтированных двигателей для боевых машин и силовые агрегаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УВЗ. «После капремонта двигатели прошли весь цикл необходимых испытаний. Испытательные тесты нужны для проверки параметров двигателя на соответствие техническим условиям, надежности и работоспособности, наличию дополнительных ресурсов», — рассказали в пресс-службе концерна. Минобороны РФ уже приняло отремонтированные двигатели В-46. Их устанавливаются на боевые машины, они надежны и просты в эксплуатации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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