На 81-м бронетанковом ремонтном заводе отремонтировали двигатели и силовые агрегаты, пострадавшие в ходе СВОФото: пресс-служба концерна «Уралвагонзавод»
«81 бронетанковый ремонтный завод» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) отправил в зону проведения специальной военной операции партию отремонтированных двигателей для боевых машин и силовые агрегаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УВЗ.
«После капремонта двигатели прошли весь цикл необходимых испытаний. Испытательные тесты нужны для проверки параметров двигателя на соответствие техническим условиям, надежности и работоспособности, наличию дополнительных ресурсов», — рассказали в пресс-службе концерна.
Минобороны РФ уже приняло отремонтированные двигатели В-46. Их устанавливаются на боевые машины, они надежны и просты в эксплуатации.
Минобороны уже получило отремонтированные двигатели и силовые агрегаты
«81 бронетанковый ремонтный завод» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) отправил в зону проведения специальной военной операции партию отремонтированных двигателей для боевых машин и силовые агрегаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УВЗ. «После капремонта двигатели прошли весь цикл необходимых испытаний. Испытательные тесты нужны для проверки параметров двигателя на соответствие техническим условиям, надежности и работоспособности, наличию дополнительных ресурсов», — рассказали в пресс-службе концерна. Минобороны РФ уже приняло отремонтированные двигатели В-46. Их устанавливаются на боевые машины, они надежны и просты в эксплуатации.