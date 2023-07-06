Предприятие «Уралвагонзавода» отправило на СВО отремонтированные двигатели для боевых машин. Фото 07 июля 2023 в 13:17 Размер текста - 17 + На 81-м бронетанковом ремонтном заводе отремонтировали двигатели и силовые агрегаты, пострадавшие в ходе СВО Фото: пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» «81 бронетанковый ремонтный завод» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) отправил в зону проведения специальной военной операции партию отремонтированных двигателей для боевых машин и силовые агрегаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УВЗ. «После капремонта двигатели прошли весь цикл необходимых испытаний. Испытательные тесты нужны для проверки параметров двигателя на соответствие техническим условиям, надежности и работоспособности, наличию дополнительных ресурсов», — рассказали в пресс-службе концерна. Минобороны РФ уже приняло отремонтированные двигатели В-46. Их устанавливаются на боевые машины, они надежны и просты в эксплуатации. Минобороны уже получило отремонтированные двигатели и силовые агрегаты Фото: пресс-служба «Уралвагонзавода» «81 бронетанковый ремонтный завод» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) отправил в зону проведения специальной военной операции партию отремонтированных двигателей для боевых машин и силовые агрегаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УВЗ. «После капремонта двигатели прошли весь цикл необходимых испытаний. Испытательные тесты нужны для проверки параметров двигателя на соответствие техническим условиям, надежности и работоспособности, наличию дополнительных ресурсов», — рассказали в пресс-службе концерна. Минобороны РФ уже приняло отремонтированные двигатели В-46. Их устанавливаются на боевые машины, они надежны и просты в эксплуатации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям