Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

С 8 по 12 июля температура может достигать плюс 36 градусов
В Челябинской области с 8 по 12 июля установится аномальная жара. Температура воздуха достигнет 36 градусов тепла, сообщили URA.RU 7 июля в региональном гидрометеоцентре.
«С 8 по 12 июля в отдельных районах области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на семь и более градусов. Максимальная температура воздуха достигнет 36 градусов и выше», — уточнили в областном ЦГМС.
Кроме того, с 8 по 10 июля в некоторых районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность. Установлен IV класс горимости леса по региональной шкале.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.