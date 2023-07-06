06 июля 2023

Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

В Челябинской области с 8 по 12 июля установится аномальная жара
© Служба новостей «URA.RU»
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С 8 по 12 июля температура может достигать плюс 36 градусов Фото:

В Челябинской области с 8 по 12 июля установится аномальная жара. Температура воздуха достигнет 36 градусов тепла, сообщили URA.RU 7 июля в региональном гидрометеоцентре.

«С 8 по 12 июля в отдельных районах области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на семь и более градусов. Максимальная температура воздуха достигнет 36 градусов и выше», — уточнили в областном ЦГМС.

Кроме того, с 8 по 10 июля в некоторых районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность. Установлен IV класс горимости леса по региональной шкале.

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В Челябинской области с 8 по 12 июля установится аномальная жара. Температура воздуха достигнет 36 градусов тепла, сообщили URA.RU 7 июля в региональном гидрометеоцентре. «С 8 по 12 июля в отдельных районах области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на семь и более градусов. Максимальная температура воздуха достигнет 36 градусов и выше», — уточнили в областном ЦГМС. Кроме того, с 8 по 10 июля в некоторых районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность. Установлен IV класс горимости леса по региональной шкале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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