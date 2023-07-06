«Газпромбанк» передумал продавать ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге

07 июля 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Вместо продажи ТЦ «Алатырь» ждет перезагрузка Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания «Астерия», входящая в состав закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Газпромбанк — Персей», объявила о перезагрузке торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге, который ранее выставляла на торги. Об этом URA.RU рассказали в управляющей компании Lynks Property Management, которая стала консультантом по сдаче торговых площадей. «Несмотря на то, что ТРЦ „Алатырь“ прошел непростой путь, мы видим потенциал этого объекта. Команда управления готова качественно улучшать проект и планомерно идти к усилению его позиций», — рассказали в управляющей компании. В ближайших планах — обновить фудкорт. Проект для него готовит бюро «Правда», а консультантом по реконцепции выступает компания IBC. Здесь планируют открыть три новых ресторана и пять корнеров, установить сцену, где будут проводить концерты и лекции. Торговый центр «Алатырь» выставили на продажу в ноябре 2022 года, но покупателей не нашлось. URA.RU направило запрос представителям «Астерии» с просьбой прокомментировать, с чем связано решение не продавать торговый центр, а заняться его модернизацией. На момент публикации ответ не поступил. В октябре 2022 года представители «Газпромбанка» подали иск о банкротстве компании «Амбер», которое владело ТРЦ «Алатырь» до «Астерии». Сумма исковых требований составляет 3,934 млрд рублей, из которых 2,5 млрд — основной долг, а остальное — проценты. До ноября 2020 года компанию «Амбер»» контролировала семья бенефициара ГК «ТЭН-Девелопмент» Сергея Трофимова. «ТЭН» была одним из инвесторов торгового центра, но в 2020 году актив продали московской компании «Л-финанс», которая в сентябре 2022 года подала заявление о ликвидации «Амбер». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Астерия», входящая в состав закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Газпромбанк — Персей», объявила о перезагрузке торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге, который ранее выставляла на торги. Об этом URA.RU рассказали в управляющей компании Lynks Property Management, которая стала консультантом по сдаче торговых площадей. «Несмотря на то, что ТРЦ „Алатырь“ прошел непростой путь, мы видим потенциал этого объекта. Команда управления готова качественно улучшать проект и планомерно идти к усилению его позиций», — рассказали в управляющей компании. В ближайших планах — обновить фудкорт. Проект для него готовит бюро «Правда», а консультантом по реконцепции выступает компания IBC. Здесь планируют открыть три новых ресторана и пять корнеров, установить сцену, где будут проводить концерты и лекции. Торговый центр «Алатырь» выставили на продажу в ноябре 2022 года, но покупателей не нашлось. URA.RU направило запрос представителям «Астерии» с просьбой прокомментировать, с чем связано решение не продавать торговый центр, а заняться его модернизацией. На момент публикации ответ не поступил. В октябре 2022 года представители «Газпромбанка» подали иск о банкротстве компании «Амбер», которое владело ТРЦ «Алатырь» до «Астерии». Сумма исковых требований составляет 3,934 млрд рублей, из которых 2,5 млрд — основной долг, а остальное — проценты. До ноября 2020 года компанию «Амбер»» контролировала семья бенефициара ГК «ТЭН-Девелопмент» Сергея Трофимова. «ТЭН» была одним из инвесторов торгового центра, но в 2020 году актив продали московской компании «Л-финанс», которая в сентябре 2022 года подала заявление о ликвидации «Амбер».