Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств из марихуаны

Министерство здравоохранения Украины поддержало законопроект, направленный на легализацию лекарств на основе марихуаны. Об этом сообщил заместитель главы украинского ведомства главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
«Комитет по вопросам охраны здоровья уже поддержал этот законопроект. Министерство здравоохранения дало положительную оценку законопроекту», — заявил Игорь Кузин в эфире телеканала «Рада». Он подчеркнул, что вскоре проект может быть внесен и принят в Верховной Раде.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов легализовать лекарства на основе каннабиса. При этом он отметил, что производство лекарственных средств должно происходить на территории страны, передает RT. Позже законопроект внесли на рассмотрение в Верховную Раду, уточняет телеканал 360.
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