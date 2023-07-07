Активистка из Тюмени обвинила сотрудников свердловского детдома в издевательствах над сиротами

Елена Веселая уверяет, что детей воспитывают силовым методом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая заявила, что сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН), который находится в поселке Заводоуспенское (Свердловская область), издеваются над детьми. Такой информацией она поделилась с корреспондентом URA.RU.

«Сотрудники государственного учреждения издеваются над детьми. Есть случаи избиения, а также использования ненормативной лексики в адрес воспитанников. У меня есть фотографии и записи, которые доказывают факт неправомерного отношения к сиротам», — говорит Веселая.

По словам директора тюменского фонда, администрация учреждения не реагирует на факты силового метода воспитания детей. «Я обращалась с жалобами к директору учреждения. Она, конечно, все отрицает. По ее словам, такое в их учреждении не было никогда. На мои доводы о том, что у меня есть доказательства, она также заявляет о том, что это неправда», — говорит Елена.

«Я обратилась с заявлением в региональный СКР. Пока никакой информации толковой не поступает. Я бы сказала, что тишина. Опрашивали только малышей в присутствии директора. Никаких психологов. Проделали работу ради галочки. Я считаю это просто недопустимым. Надеюсь, люди не забыли историю Далера Бобиева. Это же история о том, как человеческое равнодушие привело в трагедии», — посетовала Веселая.

Редакция URA.RU обратилась к директору социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В приемной директора Ольги Сорокиной журналисту URA.RU сообщили о том, что руководителя нет на месте. «Ольга Анатольевна на выезде. Прокомментировать ситуацию она сможет только в понедельник», — отметили в учреждении.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к старшему следователю Талицкого межрайонного следственного отдела СУ СК России майору юстиции Денису Чазову, на чье имя было написано заявление с просьбой проверить госучреждение. Он попросил направить запрос в пресс-службу силового ведомства. Там отказались комментировать ситуацию.

Ранее воспитанница этого детского дома стала жертвой анонимного преступника. Он вынудил девочку отправлять ему интимные фото. Преступник шантажировал и запугивал ребенка. Глава СК РФ поручил доложить ему о ходе уголовного дела.