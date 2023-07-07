Посол РФ объяснил, почему США решились на отправку запрещенных припасов Украине

Посол РФ Грызлов: США передадут Киеву кассетные боеприпасы из-за провального контрнаступления

07 июля 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

США объявят о передаче кассетных боеприпасов в ближайшее время, уверен Борис Грызлов Фото: Markus Rauchenberger / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США поставят запрещенные кассетные боеприпасы Украине из-за отчаяния на фоне неудачного контрнаступления ВСУ. Об этом заявил посол России в Беларуси Борис Грызлов. «Осознав, что столь разрекламированное контрнаступление украинских войск пошло не по плану, пытаются любой ценой (поставкой кассетных боеприпасов — прим. URA.RU) придать ему хоть какой-то импульс. По сути, это жест отчаяния», — рассказал Грызлов. Его слова приводит ТАСС. Посол уверен, что Штаты в скором времени объявят о поставках данного типа оружия. По его словам, такой шаг будет означать, что США и НАТО не заинтересованы в мире на Украине. «Ради достижения призрачной цели по нанесению России стратегического поражения они не считаются буквально ни с чем», — заключил Грызлов. Ранее стало известно, что США могут поставить Киеву запрещенные конвенцией ООН кассетные боеприпасы, передает RT. URA.RU приводило сводку, что известно о данном типе боеприпасов. В Пентагоне признались, что готовят для Украины «наименее опасный» тип данного оружия, сообщает телеканал 360.

США поставят запрещенные кассетные боеприпасы Украине из-за отчаяния на фоне неудачного контрнаступления ВСУ. Об этом заявил посол России в Беларуси Борис Грызлов. «Осознав, что столь разрекламированное контрнаступление украинских войск пошло не по плану, пытаются любой ценой (поставкой кассетных боеприпасов — прим. URA.RU) придать ему хоть какой-то импульс. По сути, это жест отчаяния», — рассказал Грызлов. Его слова приводит ТАСС. Посол уверен, что Штаты в скором времени объявят о поставках данного типа оружия. По его словам, такой шаг будет означать, что США и НАТО не заинтересованы в мире на Украине. «Ради достижения призрачной цели по нанесению России стратегического поражения они не считаются буквально ни с чем», — заключил Грызлов. Ранее стало известно, что США могут поставить Киеву запрещенные конвенцией ООН кассетные боеприпасы, передает RT. URA.RU приводило сводку, что известно о данном типе боеприпасов. В Пентагоне признались, что готовят для Украины «наименее опасный» тип данного оружия, сообщает телеканал 360.