Посол РФ объяснил, почему США решились на отправку запрещенных припасов Украине

Посол РФ Грызлов: США передадут Киеву кассетные боеприпасы из-за провального контрнаступления
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США объявят о передаче кассетных боеприпасов в ближайшее время, уверен Борис Грызлов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США поставят запрещенные кассетные боеприпасы Украине из-за отчаяния на фоне неудачного контрнаступления ВСУ. Об этом заявил посол России в Беларуси Борис Грызлов.

«Осознав, что столь разрекламированное контрнаступление украинских войск пошло не по плану, пытаются любой ценой (поставкой кассетных боеприпасов — прим. URA.RU) придать ему хоть какой-то импульс. По сути, это жест отчаяния», — рассказал Грызлов. Его слова приводит ТАСС.

Посол уверен, что Штаты в скором времени объявят о поставках данного типа оружия. По его словам, такой шаг будет означать, что США и НАТО не заинтересованы в мире на Украине. «Ради достижения призрачной цели по нанесению России стратегического поражения они не считаются буквально ни с чем», — заключил Грызлов.

Ранее стало известно, что США могут поставить Киеву запрещенные конвенцией ООН кассетные боеприпасы, передает RT. URA.RU приводило сводку, что известно о данном типе боеприпасов. В Пентагоне признались, что готовят для Украины «наименее опасный» тип данного оружия, сообщает телеканал 360.

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США поставят запрещенные кассетные боеприпасы Украине из-за отчаяния на фоне неудачного контрнаступления ВСУ. Об этом заявил посол России в Беларуси Борис Грызлов. «Осознав, что столь разрекламированное контрнаступление украинских войск пошло не по плану, пытаются любой ценой (поставкой кассетных боеприпасов — прим. URA.RU) придать ему хоть какой-то импульс. По сути, это жест отчаяния», — рассказал Грызлов. Его слова приводит ТАСС. Посол уверен, что Штаты в скором времени объявят о поставках данного типа оружия. По его словам, такой шаг будет означать, что США и НАТО не заинтересованы в мире на Украине. «Ради достижения призрачной цели по нанесению России стратегического поражения они не считаются буквально ни с чем», — заключил Грызлов. Ранее стало известно, что США могут поставить Киеву запрещенные конвенцией ООН кассетные боеприпасы, передает RT. URA.RU приводило сводку, что известно о данном типе боеприпасов. В Пентагоне признались, что готовят для Украины «наименее опасный» тип данного оружия, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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