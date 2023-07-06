Рыбный комбинат на Камчатке зовет пермяков работать за зарплату в 200 тысяч

07 июля 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Пермяков зовут работать на «Колпаковский рыбокомбинат» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ищущим работу жителям Перми и Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям на предприятии в Камчатском крае. Там ООО «Колпаковский рыбокомбинат» набирает рабочих на свое производство. Трудиться необходимо вахтовым методом за зарплату до 200 тысяч рублей. «Пермский край, работа вахтовым методом. Приглашаем на вахту работника по разделке рыбы, рабочего на рыбное производство, мясника в Камчатский край на „Колпаковский рыбокомбинат“. Зарплата от 120 до 200 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что минимальный срок вахты составляет 30 смен. Также действует акция «Приведи друга». Вахтовикам за каждого привлеченного на производство сотрудника будут выплачивать 3000 рублей. К соискателям специальных требований не предъявляют. Возраст и образование не имеют значения. Работодатель берет на себя расходы на питание, проживание и проезд из Перми до Камчатки. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут добывать серебро в Якутию. За 60 смен обещают заплатить 280 тысяч рублей.

Ищущим работу жителям Перми и Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям на предприятии в Камчатском крае. Там ООО «Колпаковский рыбокомбинат» набирает рабочих на свое производство. Трудиться необходимо вахтовым методом за зарплату до 200 тысяч рублей. «Пермский край, работа вахтовым методом. Приглашаем на вахту работника по разделке рыбы, рабочего на рыбное производство, мясника в Камчатский край на „Колпаковский рыбокомбинат“. Зарплата от 120 до 200 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что минимальный срок вахты составляет 30 смен. Также действует акция «Приведи друга». Вахтовикам за каждого привлеченного на производство сотрудника будут выплачивать 3000 рублей. К соискателям специальных требований не предъявляют. Возраст и образование не имеют значения. Работодатель берет на себя расходы на питание, проживание и проезд из Перми до Камчатки. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут добывать серебро в Якутию. За 60 смен обещают заплатить 280 тысяч рублей.