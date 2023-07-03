Пермяков зовут добывать серебро в Якутии за зарплату в 280 тысяч

04 июля 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Зарплату рабочим обещают выплачивать дважды в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Пермского края предлагает работу компания «Прогноз-Серебро», добывающая драгоценные металлы в Якутии. Предприятие разместило на «Авито» объявление с описанием вакансий монтажников металлоконструкций. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен обещают заплатить 280 тысяч рублей. «Предложение для жителей Перми и Пермского края. Горнодобывающий комбинат „Прогноз-Серебро“ ведет набор вахтовиков-монтажников в количестве 25 человек. Фронт работ — сборка ангаров из металлоконструкций в Якутии. Оплата — 280 тысяч рублей за 60 смен», — сообщается в объявлении. Рабочим предоставят бесплатное жилье в комфортабельных вагончиках, спецодежду и трехразовое питание. График работы — 10 часов в день. Перелет до Якутии и обратно производится за счет работодателя. Трудоустраивают только самозанятых. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают ехать в Магаданскую область для работы вахтовым методом на объектах компании «Колымская россыпь». Предприятие, которое занимается добычей золота, обещает платить 280 тысяч рублей за 30 рабочих смен.

Жителям Пермского края предлагает работу компания «Прогноз-Серебро», добывающая драгоценные металлы в Якутии. Предприятие разместило на «Авито» объявление с описанием вакансий монтажников металлоконструкций. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен обещают заплатить 280 тысяч рублей. «Предложение для жителей Перми и Пермского края. Горнодобывающий комбинат „Прогноз-Серебро“ ведет набор вахтовиков-монтажников в количестве 25 человек. Фронт работ — сборка ангаров из металлоконструкций в Якутии. Оплата — 280 тысяч рублей за 60 смен», — сообщается в объявлении. Рабочим предоставят бесплатное жилье в комфортабельных вагончиках, спецодежду и трехразовое питание. График работы — 10 часов в день. Перелет до Якутии и обратно производится за счет работодателя. Трудоустраивают только самозанятых. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают ехать в Магаданскую область для работы вахтовым методом на объектах компании «Колымская россыпь». Предприятие, которое занимается добычей золота, обещает платить 280 тысяч рублей за 30 рабочих смен.