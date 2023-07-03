03 июля 2023

Пермяков зовут добывать серебро в Якутии за зарплату в 280 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплату рабочим обещают выплачивать дважды в месяц Фото:

Жителям Пермского края предлагает работу компания «Прогноз-Серебро», добывающая драгоценные металлы в Якутии. Предприятие разместило на «Авито» объявление с описанием вакансий монтажников металлоконструкций. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен обещают заплатить 280 тысяч рублей.

«Предложение для жителей Перми и Пермского края. Горнодобывающий комбинат „Прогноз-Серебро“ ведет набор вахтовиков-монтажников в количестве 25 человек. Фронт работ — сборка ангаров из металлоконструкций в Якутии. Оплата — 280 тысяч рублей за 60 смен», — сообщается в объявлении.

Рабочим предоставят бесплатное жилье в комфортабельных вагончиках, спецодежду и трехразовое питание. График работы — 10 часов в день. Перелет до Якутии и обратно производится за счет работодателя. Трудоустраивают только самозанятых.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают ехать в Магаданскую область для работы вахтовым методом на объектах компании «Колымская россыпь». Предприятие, которое занимается добычей золота, обещает платить 280 тысяч рублей за 30 рабочих смен.

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Жителям Пермского края предлагает работу компания «Прогноз-Серебро», добывающая драгоценные металлы в Якутии. Предприятие разместило на «Авито» объявление с описанием вакансий монтажников металлоконструкций. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен обещают заплатить 280 тысяч рублей. «Предложение для жителей Перми и Пермского края. Горнодобывающий комбинат „Прогноз-Серебро“ ведет набор вахтовиков-монтажников в количестве 25 человек. Фронт работ — сборка ангаров из металлоконструкций в Якутии. Оплата — 280 тысяч рублей за 60 смен», — сообщается в объявлении. Рабочим предоставят бесплатное жилье в комфортабельных вагончиках, спецодежду и трехразовое питание. График работы — 10 часов в день. Перелет до Якутии и обратно производится за счет работодателя. Трудоустраивают только самозанятых. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают ехать в Магаданскую область для работы вахтовым методом на объектах компании «Колымская россыпь». Предприятие, которое занимается добычей золота, обещает платить 280 тысяч рублей за 30 рабочих смен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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