Специалист по безопасности назвал условие для отключения электричества при лесных пожарах

Специалист по безопасности Жарков: нельзя отключать свет при лесных пожарах без эвакуации жителей

08 июля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Обесточивание домов помогает избежать замыкания при тушении лесных пожаров, отметил Максим Жарков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В случае угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты руководство оперативного штаба пожаротушения решает вопрос о целесообразности эвакуации жителей и только потом о необходимости обесточивания домов. Делать все наоборот нельзя, рассказал в беседе с URA.RU председатель комитета по безопасности партии «Новые Люди» Максим Жарков. «При возникновении угрозы распространения лесных пожаров на территорию городской застройки руководство оперативного штаба пожаротушения принимает решение об эвакуации тех или иных жилых домов. После чего о необходимости обесточивания зданий, чтобы предотвратить короткие замыкания при тушении. Однако невозможно провести эффективные эвакуационные мероприятия, особенно в темное время суток, если дом будет лишен электроэнергии заранее. Поэтому если обесточивание жилого дома и происходит, то только после завершения эвакуационных мероприятий. Но решение принимается каждый раз индивидуально, по каждому населенному пункту, каждому кварталу и каждому дому», — объяснил Максим Жарков. По словам специалиста по безопасности, оперштабы стараются избегать обесточивания домов. «Оперативный штаб оценивает сразу несколько критериев, которые являются важными для принятия решений по эвакуации и обесточиванию домов. В том числе оценивается скорость распространения лесного пожара, его направление, естественные преграды. На принятие решения влияют и такие факторы, как погодные условия, в частности, скорость ветра, осадки, а также время суток. На практике оперативные штабы по возможности стараются избегать ненужных решений по обесточиванию домов. Но если угроза распространения пожара становится реальной, то эта мера становится необходимой», — добавил Жарков. Собеседник агентства посоветовал в случае эвакуации и обесточивания домов не поддаваться панике, так как это может создать дополнительные проблемы в опасные моменты. «Основная рекомендация для жителей в такой ситуации — не поддаваться панике, следовать указаниям сотрудников МЧС. При принятии решения об эвакуации, как можно быстрее покинуть помещение, по возможности отключив при этом из розеток бытовые приборы. Сохранять спокойствие и хладнокровие. Зачастую хаос и паника причиняют больше вреда, чем угроза пожара как таковая», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты руководство оперативного штаба пожаротушения решает вопрос о целесообразности эвакуации жителей и только потом о необходимости обесточивания домов. Делать все наоборот нельзя, рассказал в беседе с URA.RU председатель комитета по безопасности партии «Новые Люди» Максим Жарков. «При возникновении угрозы распространения лесных пожаров на территорию городской застройки руководство оперативного штаба пожаротушения принимает решение об эвакуации тех или иных жилых домов. После чего о необходимости обесточивания зданий, чтобы предотвратить короткие замыкания при тушении. Однако невозможно провести эффективные эвакуационные мероприятия, особенно в темное время суток, если дом будет лишен электроэнергии заранее. Поэтому если обесточивание жилого дома и происходит, то только после завершения эвакуационных мероприятий. Но решение принимается каждый раз индивидуально, по каждому населенному пункту, каждому кварталу и каждому дому», — объяснил Максим Жарков. По словам специалиста по безопасности, оперштабы стараются избегать обесточивания домов. «Оперативный штаб оценивает сразу несколько критериев, которые являются важными для принятия решений по эвакуации и обесточиванию домов. В том числе оценивается скорость распространения лесного пожара, его направление, естественные преграды. На принятие решения влияют и такие факторы, как погодные условия, в частности, скорость ветра, осадки, а также время суток. На практике оперативные штабы по возможности стараются избегать ненужных решений по обесточиванию домов. Но если угроза распространения пожара становится реальной, то эта мера становится необходимой», — добавил Жарков. Собеседник агентства посоветовал в случае эвакуации и обесточивания домов не поддаваться панике, так как это может создать дополнительные проблемы в опасные моменты. «Основная рекомендация для жителей в такой ситуации — не поддаваться панике, следовать указаниям сотрудников МЧС. При принятии решения об эвакуации, как можно быстрее покинуть помещение, по возможности отключив при этом из розеток бытовые приборы. Сохранять спокойствие и хладнокровие. Зачастую хаос и паника причиняют больше вреда, чем угроза пожара как таковая», — отметил он.