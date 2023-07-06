Курганец пытался сохранить арестованное имущество, переписав его на дочь

07 июля 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Курганец пытался избежать ареста имущества с помощью договора с дочерью Фото: Алексей Колчин © URA.RU Житель Шатровского муниципального округа пытался сохранить арестованное судом имущество, переписав его на свою дочь. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. «Постановлением Шатровского районного суда наложен арест на имущество, принадлежащее, а именно на нежилое здание. Вместе с тем, в этот же день через „МФЦ“ между обвиняемым и его дочерью заключен договор дарения на нежилое здание и два земельных участка, в целях исключения возможности для принятия органом предварительного расследования мер по наложению ограничений права распоряжения данным имуществом обвиняемым», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что имущество курганца, который являлся должностным лицом в следственных органах, арестовали из-за того, что тот собрал группу для получения взятки. Мужчина вместе с другими участниками сообщества за деньги выдавал удостоверение машиниста-тракториста. Прокурор Шатровского округа обратился в суд, чтобы договор между курганцем и дочерью признали недействительным. Иск признали недействительным.

Житель Шатровского муниципального округа пытался сохранить арестованное судом имущество, переписав его на свою дочь. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. «Постановлением Шатровского районного суда наложен арест на имущество, принадлежащее, а именно на нежилое здание. Вместе с тем, в этот же день через „МФЦ“ между обвиняемым и его дочерью заключен договор дарения на нежилое здание и два земельных участка, в целях исключения возможности для принятия органом предварительного расследования мер по наложению ограничений права распоряжения данным имуществом обвиняемым», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что имущество курганца, который являлся должностным лицом в следственных органах, арестовали из-за того, что тот собрал группу для получения взятки. Мужчина вместе с другими участниками сообщества за деньги выдавал удостоверение машиниста-тракториста. Прокурор Шатровского округа обратился в суд, чтобы договор между курганцем и дочерью признали недействительным. Иск признали недействительным.