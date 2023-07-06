06 июля 2023

Курганец пытался сохранить арестованное имущество, переписав его на дочь

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по Карапетяну г. Екатеринбург, документы, адвокат, ручка в руке
Курганец пытался избежать ареста имущества с помощью договора с дочерью Фото:

Житель Шатровского муниципального округа пытался сохранить арестованное судом имущество, переписав его на свою дочь. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Постановлением Шатровского районного суда наложен арест на имущество, принадлежащее, а именно на нежилое здание. Вместе с тем, в этот же день через „МФЦ“ между обвиняемым и его дочерью заключен договор дарения на нежилое здание и два земельных участка, в целях исключения возможности для принятия органом предварительного расследования мер по наложению ограничений права распоряжения данным имуществом обвиняемым», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что имущество курганца, который являлся должностным лицом в следственных органах, арестовали из-за того, что тот собрал группу для получения взятки. Мужчина вместе с другими участниками сообщества за деньги выдавал удостоверение машиниста-тракториста. Прокурор Шатровского округа обратился в суд, чтобы договор между курганцем и дочерью признали недействительным. Иск признали недействительным.

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Житель Шатровского муниципального округа пытался сохранить арестованное судом имущество, переписав его на свою дочь. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. «Постановлением Шатровского районного суда наложен арест на имущество, принадлежащее, а именно на нежилое здание. Вместе с тем, в этот же день через „МФЦ“ между обвиняемым и его дочерью заключен договор дарения на нежилое здание и два земельных участка, в целях исключения возможности для принятия органом предварительного расследования мер по наложению ограничений права распоряжения данным имуществом обвиняемым», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что имущество курганца, который являлся должностным лицом в следственных органах, арестовали из-за того, что тот собрал группу для получения взятки. Мужчина вместе с другими участниками сообщества за деньги выдавал удостоверение машиниста-тракториста. Прокурор Шатровского округа обратился в суд, чтобы договор между курганцем и дочерью признали недействительным. Иск признали недействительным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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