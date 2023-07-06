Реке Туре в Тюмени грозит повторение собственного рекорда по обмелению

Если жаркая и засушливая погода в Тюменской области не сменится дождями или прохладой, то уровень воды в реке Туре может дойти до -80 см и повторить свой исторический минимум. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Катралиев Ильдар, начальник отдела в Тюменском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»
«С подобными погодными условиями вполне может повторить такой результат» — заявил Катралиев, вспомнив об уровне воды в сентябре прошлого года. Тогда уровень воды в Туре достиг -80 см над нулем поста и оказался историческим минимумом за все время мониторинга. При этом единственный способ повысить уровень воды в реке — сильные дожди. Объясняется это тем, что питание Туры смешанное, с преобладанием дождевого и снегового типа.
В учреждении также уточнили, что на данный момент река находится в фазе летне-осенней межени и это приводит к низкому уровню воды в реке. При этом результат 7 июля этого года в -68 см над нулем поста еще не соотносится с критической отметкой уровня воды.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за снижения воды в Туре решено было ввести режим повышенной готовности. Сделано это с целью получить возможность оперативно мобилизовать доступные ресурсы.
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