Реке Туре в Тюмени грозит повторение собственного рекорда по обмелению

07 июля 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Уровень воды может упасть до -80 см над нулевой меткой поста Фото: Сергей Русанов © URA.RU Если жаркая и засушливая погода в Тюменской области не сменится дождями или прохладой, то уровень воды в реке Туре может дойти до -80 см и повторить свой исторический минимум. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Катралиев Ильдар, начальник отдела в Тюменском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» «С подобными погодными условиями вполне может повторить такой результат» — заявил Катралиев, вспомнив об уровне воды в сентябре прошлого года. Тогда уровень воды в Туре достиг -80 см над нулем поста и оказался историческим минимумом за все время мониторинга. При этом единственный способ повысить уровень воды в реке — сильные дожди. Объясняется это тем, что питание Туры смешанное, с преобладанием дождевого и снегового типа. В учреждении также уточнили, что на данный момент река находится в фазе летне-осенней межени и это приводит к низкому уровню воды в реке. При этом результат 7 июля этого года в -68 см над нулем поста еще не соотносится с критической отметкой уровня воды. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за снижения воды в Туре решено было ввести режим повышенной готовности. Сделано это с целью получить возможность оперативно мобилизовать доступные ресурсы.

Если жаркая и засушливая погода в Тюменской области не сменится дождями или прохладой, то уровень воды в реке Туре может дойти до -80 см и повторить свой исторический минимум. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Катралиев Ильдар, начальник отдела в Тюменском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» «С подобными погодными условиями вполне может повторить такой результат» — заявил Катралиев, вспомнив об уровне воды в сентябре прошлого года. Тогда уровень воды в Туре достиг -80 см над нулем поста и оказался историческим минимумом за все время мониторинга. При этом единственный способ повысить уровень воды в реке — сильные дожди. Объясняется это тем, что питание Туры смешанное, с преобладанием дождевого и снегового типа. В учреждении также уточнили, что на данный момент река находится в фазе летне-осенней межени и это приводит к низкому уровню воды в реке. При этом результат 7 июля этого года в -68 см над нулем поста еще не соотносится с критической отметкой уровня воды. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за снижения воды в Туре решено было ввести режим повышенной готовности. Сделано это с целью получить возможность оперативно мобилизовать доступные ресурсы.