В Тюмени из-за снижения уровня воды в Туре введен режим повышенной готовности

В Тюмени введен режим повышенной готовности Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима повышенной готовности в связи со снижением уровня воды в реке Туре. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.

«В последние годы снижается уровень воды в реке Туре. <…> Вводим режим повышенной готовности для того, чтобы можно было в правовом поле оперативно мобилизовать доступные ресурсы для решения вопроса. Подписал соответствующее постановление, наши специалисты уже готовы к работе», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале губернатора.

Ранее URA.RU писало о том, что на реке Тура в Тюменской области обнаружена массовая гибель рыбы. Очевидцы сообщили, что от реки пахнет канализацией.