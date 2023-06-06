В Тюмени из-за снижения уровня воды в Туре введен режим повышенной готовности

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Виды города архив. Тюмень, река тура, речные прогулки, теплоходы на туре
В Тюмени введен режим повышенной готовности Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима повышенной готовности в связи со снижением уровня воды в реке Туре. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.

«В последние годы снижается уровень воды в реке Туре. <…> Вводим режим повышенной готовности для того, чтобы можно было в правовом поле оперативно мобилизовать доступные ресурсы для решения вопроса. Подписал соответствующее постановление, наши специалисты уже готовы к работе», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале губернатора.

Ранее URA.RU писало о том, что на реке Тура в Тюменской области обнаружена массовая гибель рыбы. Очевидцы сообщили, что от реки пахнет канализацией.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима повышенной готовности в связи со снижением уровня воды в реке Туре. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях. «В последние годы снижается уровень воды в реке Туре. <…> Вводим режим повышенной готовности для того, чтобы можно было в правовом поле оперативно мобилизовать доступные ресурсы для решения вопроса. Подписал соответствующее постановление, наши специалисты уже готовы к работе», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале губернатора. Ранее URA.RU писало о том, что на реке Тура в Тюменской области обнаружена массовая гибель рыбы. Очевидцы сообщили, что от реки пахнет канализацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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