Прокуратура требует отменить премию мэру курганского города

Мэру Антону Мокану по итогам работы в 2022 году выплатили премию в размере 172 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В прокуратуре Курганской области считают, что мэр города Шадринска Антон Мокан незаконно получил премию в размере 172 тысячи рублей по итогам 2022 года. Об этом URA.RU сообщил член городской общественной палаты Александр Андрюков, на обращение которого отреагировала прокуратура.

В протесте, адресованном гордуме, прокурор требует отменить решение думы, в котором депутаты согласились выплатить премию. «Согласованная решением [думы] выплата единовременного поощрения главе города Шадринска в размере 172 414 руб. за счет средств межбюджетного трансферта, поступившего в бюджет города Шадринска из областного бюджета, произведена незаконно», — указано в копии протеста прокурора, имеющейся в распоряжении редакции.

«Депутаты не думая и не опираясь на документы, согласуют выделение премии, нарушая все свои регламенты. Это подтвердила прокурорская проверка», — отметил Андрюков. Протест прокурора рассмотрят 27 июня на заседании гордумы. Этот вопрос есть в повестке заседания, размещенной в группе думы в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе мэрии Шадринска попросили URA.RU направить запрос по теме. Запрос был направлен.

Депутаты приняли решение выплатить эту премию в конце декабря 2022 года. После этого начальник административно-технической инспекции Шадринска Анатолий Шахов сравнил размер своей премии и премии Мокана. Шахов, получивший премию в размере 1149 рублей, позже уволился по собственному желанию. Сам Мокан в январе пригласил сплетников, распускающих слухи о его зарплате, прийти в администрацию, чтобы увидеть, какая зарплата у сотрудников.